北陸新幹線の敦賀より先はどのルートを通るのか。

今国会中の結論を目指す与党の整備委員会は国土交通省がまとめた費用対効果の新たな試算について議論しました。



米原ルートか小浜ルートか、沿線県で意見が割れる敦賀以西ルート。

与党整備委員会では8つのルート案について再検証を行っていて19日の会合では、それぞれの費用対効果について国交省が新たな試算を示しました。

試算は、未着工区間のみの「個別評価」と、全区間がつながった際の「一体評価」で示されました。

従来の基準の「個別評価」ではいずれのルートも着工条件となる「1・0」を下回り、最も高いのは米原ルート。

一方、新たな「一体評価」では小浜ルートが1・1で最も高く米原ルートなど7案を上回りました。



会合では数値の根拠などを確認したということですが新たな「一体評価」に対しては…

■維新・前原誠司 衆議院議員：

「一体評価、今回出てきたことなので基本的には個別評価を大切に考えたいと思っています」



敦賀以西ルートをめぐっては福井や富山が現行の小浜ルートを主張する一方石川は米原ルートを求めています。

整備委員会では7月17日の国会会期末までのルート決定を目指してますがその選定の判断材料については

■自民・西田昌司 参議院議員：

「b/cはひとつの要素ではあるけどひとつの指標であって全体はほかの決定的な要素があると」

■維新・前原誠司 衆議院議員：

「京都府市、大阪府市の首長の話を聞かないとトータルとして我々はルートを決めるにはいたらない」



また、メンバーであり米原ルートを支持する宮本周司 参院議員は…

■自民・宮本周司 参議院議員：

「何を重んじて最終決定をするのか、決め方を一回整理して明示されなければ、我々としても判断できない。米原ルートを含めて1日も早く全線開通させるための手段を選ぶ。」

■テレビ金沢・山下実々 記者：

「ルート決定には、沿線県などの意向も含めトータル的に判断するという与党整備委員会。次は、地下水や財政負担を懸念する京都府、そして大阪府のヒヤリングが予定されその発言が注目されます」