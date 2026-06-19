みなさんの生活にちょっぴり笑顔を届ける『のってん』をご紹介します。

みなさんの生活にちょっぴり笑顔を届ける『のってん』

今週のピックアップ

『けむりがヤバイ！！海外の最新サプライズトイが今までで一番すごかった！！！【魔法 ペット】』

――まずは簡単に自己紹介をお願いします

のってんさん：「はじめまして、のってんと申します！ YouTubeでスライムやおもしろアイテムを作ったり、海外の珍しいおもちゃを紹介したりしています！」

――YouTubeでのご活動を始めたきっかけは何ですか？

のってんさん：「自分自身がYouTubeを見るのが大好きで、毎日のように夢中になって見ていたのですが『これ、見るんじゃなくてやる方が面白いんじゃないか！？』と思い立ったのでやってみることにしました！ 」

――おすすめの動画は何ですか？

のってんさん：「この動画で紹介しているおもちゃは日本未発売の海外のおもちゃで、とにかくやばいんです！ ツボのようなものに魔法の材料を入れて杖を振ると妖精さんのぬいぐるみが現れるというおもちゃなのですが、なんとその妖精さんと共にとんでもない量の煙が出てくるんです！ 煙が出てくることは知ってはいたのですが、想像以上の量でさすがに驚きました！

この煙はうちに設置されている火災報知器では反応しないということはあらかじめ調べていたので作動する心配はなかったのですが、それでも正直結構焦りましたね！ この量の煙が出るとなると日本ではなかなか販売するのが難しいと思うので、海外のおもちゃの大胆さに改めてときめく回でした！」

けむりがヤバイ！！海外の最新サプライズトイが今までで一番すごかった！！！【魔法 ペット】

https://www.youtube.com/watch?v=RlUMr0Cn3x4



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

のってんさん：「一見、スライム作りやおもちゃ紹介というとお子さま向けなんじゃないかと思われがちなのですが、意外と『子どもと一緒に見ていたら親の方がハマってしまった！』など、ありがたいお声もたくさんいただきます！ 特に最近の海外のおもちゃは本当にびっくりするような仕掛けがたくさんあって、自分も毎度驚かされています！ お子さまはもちろん『最近のおもちゃってどんな感じなの？』とちょっとでも気になった大人の方もぜひ一度のぞいてみてくださいね！」

子どもから大人まで日常に笑顔を届けてくれる『のってん』さんの今後の活躍に注目です！

YouTubeチャンネル『のってん』

https://www.youtube.com/@notten_slime

Xのアカウント『のってん🐭』

https://twitter.com/notten_ch

編集：かとじゅん

取材：屋久谷・手島