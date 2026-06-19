2026年6月18日、タレントの板野友美が自身のYouTubeチャンネルを更新。娘と一緒にみなとみらいで遊ぶ姿を公開した。

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まず最初に腹ごしらえをすることに。2人が訪れたのは、『横浜ワールドポーターズ』にある「ピエトロ」だ。板野は学生時代にみなとみらいによく来ていたと明かし、娘と一緒に訪れたことに「エモいよね」とコメントをした。レストランではサラダやピザ、パスタを注文し、楽しんだようだ。

食事を済ませてからは、屋内型ふれあい動物園「アニタッチ」に行くことに。園内はたくさんの動物と触れ合えるようになっており、娘のベビちんもカピバラを撫でてみる。板野は「可愛いね」と声をかけ、その姿を見守った。すると、カピバラは横に転がりお腹を見せてくれた。その姿に板野とベビちんは大興奮。2人でカピバラを撫でて楽しんだ。次は、コールダックやオニオオハシに餌をあげてみることに。さらに、ベビちんはカピバラなどほかの動物にも上手に餌をやり、満喫したようだ。

「アニタッチ」を楽しんだあとは、板野が「お気に入り」だという「レナーズ」のハワイドーナツ「マラサダ」を買いに行くことに。板野は「揚げたて」「美味しい」と満足そうな様子を見せた。その後は遊園地の『よこはまコスモワールド』で乗り物に乗ったりと、しっかりと楽しんだようだ。

今回の動画に視聴者からは「とても素敵です！」「癒されます」「素敵な親子」といった声が集まった。

（文＝向原康太）