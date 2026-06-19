民間の信用調査会社・帝国データバンクは6月10日、「カレーライス物価指数（2026年基準改定）」調査の2026年4月分を発表しました。4月のカレーライス物価平均は1食あたり364円となり、前月（2026年3月：362円）から2円上昇し、3か月ぶりに前月を上回りました。

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カレーライス物価全体は再び上昇へ

前年（2025年4月：343円）との比較では+21円・6.1%の上昇となりましたが、値上げ幅は過去1年間で最小にとどまっています。

コメ価格については、政府による備蓄米の放出や令和7年産米の流通により需給が徐々に落ち着きを取り戻し、カレーライス物価の上昇を大きく抑制する要因となりました。一方で、ジャガイモやタマネギなど主要野菜の高値が継続し、豚肉は海外産の輸入量減少、鶏肉は円安による生産コスト上昇や輸入価格の高騰などを背景に畜肉価格の高止まりが鮮明になりました。総じて、具材高がコメ安による値下げ効果を相殺し、カレーライス物価全体は再び上昇へと転じた形です。なお、前月調査時点での予想値（361円）を3円上回る結果となりました。

メニュー別でも「すべてのメニュー」で前年を上回る

最も値上げ率が高かったのは「ポークカレー」で、1食あたり291円と前年から+22円・8.2%の上昇となっています。

「チキンカレー」は224円で前年から+14円・6.7%の上昇。2025年12月に20%を超え、2025年6～7月には30%を超える急ピッチな値上げが続いていた状況と比べると、急激な値上げ傾向は沈静化しつつあります。前年からの変動幅が最も小さかったのは「野菜カレー」で、+12円・4.7%の上昇にとどまりました。

各メニューのカレーライス物価を基に2020年平均を100とした「カレーライス物価指数」は、2026年4月時点で140.5となりました。総務省が公表する消費者物価指数（2026年4月・全国）における「食料」の指数が128.4（前年同月比+3.5%）であるのに対し、カレーライス物価指数の前年同月比は+6.1%と、一般的な食料物価の上昇率を大きく上回る水準となっています。

今後の見通しは？

2026年5月のカレーライス物価については、1食あたり平均366円前後で推移する見通しです。4月から2円の上昇となり、2カ月連続で前月を上回る予想となっています。前年からの値上げ幅は17円（349円→366円）となる見込みで、「令和のコメ騒動」が本格化する以前の2024年6月以来、1年11カ月ぶりに値上げ幅が10円台となります。

先行きについては、タマネギなど主要野菜が前年の記録的な高温と干ばつによる「小玉化（生育不良）」の影響で引き続き高値での推移が続く見込みです。また、農林水産省の調査では5月に鶏モモ肉の店頭小売価格が過去最高を更新しており、暑さによる生育遅れなどから豚肉などの価格上昇も見込まれます。夏場にかけて肉・野菜類ともに大幅な値上がり局面に直面する可能性があるとして、帝国データバンクは「全体として当面の間、値上がり基調が続く」と見通しています。

調査概要

調査名：カレーライス物価指数（2026年基準改定）調査―2026年4月

発表日：2026年6月10日

発表機関：株式会社帝国データバンク

調査方法：カレーライスで使用する原材料および調理にかかる水道光熱費などを独自試算。価格データは総務省「小売物価統計調査」の各都市平均値（全国平均）を参照

対象メニュー：ビーフカレー・ポークカレー・チキンカレー・シーフードカレー・野菜カレーの5メニュー平均値

調理想定：6食分（市販のカレールー1/2パック）をまとめて調理した場合