FE名古屋、211センチのマックス・フィードラーを獲得…Gリーグや欧州で経験積んだビッグマン

6月19日、ファイティングイーグルス名古屋は、マックス・フィードラーとの2026－27シーズン選手契約締結を発表した。契約期間は1シーズンとなっている。

アメリカ出身で現在25歳のフィードラーは、211センチ107キロのセンター。ライス大学で5シーズンにわたってプレーし、2024年にはNBAサマーリーグでフィラデルフィア・セブンティシクサーズの一員として出場。その後はエグジビット10契約を結び、トレーニングキャンプにも参加した。

プロ入り後はNBA Gリーグのデラウェア・ブルーコーツ、テキサス・レジェンズで経験を積み、2025－26シーズンはベルギーのフィルー・オーステンデに所属。欧州でも実績を重ねた。

初の日本挑戦が決まったフィードラーは、クラブを通じて次のようにコメントしている。

「2026－27シーズン、FE名古屋の一員となれることにとてもワクワクしています。この街、クラブを背負ってプレーできることを、本当に光栄に思います。新しいチームメートやコーチ陣、スタッフの皆さんと一緒に活動できる日を、今からとても楽しみにしています。一丸となって高みを目指して戦っていきます。ファンの皆さんとも会場で一体となり、皆さんのエナジーとともに戦えることが、本当に楽しみです。ともに戦っていきましょう」

【動画】テキサス・レジェンズ時代のフィードラー