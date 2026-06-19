岡山市在住でパリ五輪に出場したアーチェリーの中西絢哉選手が、母校の小学校で児童たちと交流しました。

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15年ぶりにオリンピアンが母校の小学校を訪問

拍手で出迎えられた中西絢哉選手です。小学校卒業以来、約15年ぶりの凱旋です。

岡山市在住の中西選手は、おととし（2024年）、パリ五輪のアーチェリー団体で入賞し、今年行われたワールドカップでも2大会連続で、個人での入賞を果たしています。

児童に伝えたのは考え続ける大切さ

世界の舞台を知るオリンピアンが児童に伝えたのは、目標を立て、実現するために考え続ける大切さです。

（中西絢哉選手）

「なりたい将来の夢・職業をしっかり考えて、努力した経験というのは、スポーツ、仕事、勉強どれでも関係なくすべてに生かされると思っています」

アーチェリーの楽しさも知ってほしい

このほか、児童たちは弓の引き方を教わりながら、実際にアーチェリーに挑戦しました。

（児童）

「引くときに力が無いと引けないので、難しかったです」

「テニスをやっているので、上手になって金メダルを取りたいです」

（中西絢哉選手）

「しっかりアーチェリーに興味を持ってくれたのをとても感じて嬉しかったですし、この好奇心はすごく大事なものだと思っているので、しっかりとアーチェリーに限らずいろんなことにチャレンジをしてもらえたらいいなと思います」

母校で後輩と交流した中西選手。地元のヒーローとして夢や目標を目指す子どもたちにエールを送りました。