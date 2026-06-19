6月26日に全国公開される『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』の本編冒頭映像が公開された。

参考：「福田雄一の時代」に異変？ 『新解釈・幕末伝』の不調を考える

1999年より『月刊少年エース』にて連載中の吉崎観音による『ケロロ軍曹』。2004年4月にアニメ放送がスタートしてから20周年を迎えた2024年4月1日に、公式YouTubeチャンネルに てアニメ化20周年の新プロジェクト再始動を発表。そして、アニメ20周年記念プロジェクトの一環として、劇場版としては2010年以来16年ぶりとなる新作が公開される。

脚本・総監督を務めるのは、映画『銀魂』シリーズや『勇者ヨシヒコ』シリーズなどで知られる福田雄一。福田は今作がアニメーション初挑戦となる。アニメ20周年記念プロジェクトの宣伝隊長には大の『ケロロ軍曹』ファンとしても知られるあのが就任。主題歌「貸しっぱなしデスティニー」を担当するほか、20周年記念ver.として新たに制作されたオープニング曲「また帰ってきたケロッ！とマーチ」を、ano & 粗品が歌唱する。さらに、謎のケロン人の兄弟“アルル”と“デルル”役をジェシー（SixTONES）、『ケロロ軍曹』には欠かせない“ナレーション”をシソンヌの長谷川忍が担当する。

公開された本編冒頭映像は、「時は西暦2004年に遡り、地球は突如謎の地球外生命体に襲われた…」というナレーションとともに、地球侵略を企むケロロ小隊の様子から始まる。「ペコポン（地球）は吾輩の手に入ったも同然であります！」と意気込むケロロだが、地球に降り立ったのはまだテレビのアナログ放送が当たり前だった頃のこと。長年日向家に居候しながら地球の生活に馴染み、サボったり、地球を守ったり、またサボったりするケロロの姿が描かれている。最後は大好きなガンプラに夢中なケロロの姿で締めくくられ、何年経っても変わらないケロロの一面を映し出す内容となっている。（文＝リアルサウンド編集部）