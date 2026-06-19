Mega Shinnosukeの新曲「運命の君」が、7月5日より放送開始されるTVアニメ『正反対な君と僕』第2期のエンディングテーマに決定した。

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本楽曲は、新映像が盛り込まれたTVアニメ『正反対な君と僕』のPV第3弾で初公開。作品に登場する高校生たちのまっすぐな想いや揺れ動く感情に寄り添うようなロックチューンとなっている。

『正反対な君と僕』は、『ジャンプ＋』にて連載され、累計発行部数210万部（電子版含む）を突破した阿賀沢紅茶による人気コミックを原作としたTVアニメ。1月に放送された第1期に続き、第2期では高校3年生となった鈴木や谷たちの最後の季節が描かれる。

あわせて公開されたPV第3弾では、受験勉強の始まりとともに変化していく鈴木と谷の関係性や、東と平の繊細な心の動きが映し出されており、Mega Shinnosukeによるエンディングテーマ「運命の君」が物語を彩っている。

Mega Shinnosukeは「原作を楽しく読ませていただきながら、どんな曲にするか悩みましたが、アニメ制作の皆さんともお話させていただき、この物語に登場するような青春の日々を送る人たちの背中を押せるロックミュージックを目指して制作しました」とコメントしている。

・Mega Shinnosuke コメント

この度、EDテーマ『運命の君』を担当させていただきました、Mega Shinnosukeです。

原作を楽しく読ませていただきながら、どんな曲にするか悩みましたが、アニメ制作の皆さんともお話させていただき、この物語に登場するような青春の日々を送る人たちの背中を押せるロックミュージックを目指して制作しました。

ぜひ、できるだけ大きな音量で楽しんでください！

（文＝リアルサウンド編集部）