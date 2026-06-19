工藤静香が台北にある台北犁記を訪れたことを自身のInstagramにて報告している。

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工藤は台北・松山展覧館で開催されている『「ちびまる子ちゃん」原作40周年記念特別展』にてキャラクターたちの衣装デザインを担当。現地で開かれた記者発表のために台北へと赴き、『ちびまる子ちゃん』とコラボレーションしたパイナップルケーキを販売している台北犁記に来店した際の写真を投稿した。

台北犁記は、台北を代表する老舗の中華菓子店。工藤は「可愛らしい小物や、突き当たりにある木！！これが凄い！ものすごい樹齢の木がありました。普段はそこはオープンしていないのですが、特別に開けてもらい、記念撮影しました」と明かし、木柱との全身写真をアップ。会見時とは異なるオフショルダーのブラックコーデを披露している。

この投稿にコメント欄では、「ちゅるんちゅるんのお肩に目がいってしまいました」「今日のブラックコーデも本当にカッコ良いです」「髪型もめちゃ好き」「お洒落でカッコいいです」などの声が寄せられた。

工藤は10月24日に台北・TICC（台北国際会議中心）にて『Shizuka Kudo 2026 “Dynamic” CONCERT in TAIPEI』を開催する。

（文＝リアルサウンド編集部）