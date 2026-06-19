藤井聡太棋聖（23）＝王将など6冠＝に服部慎一郎七段（26）が挑む第97期棋聖戦5番勝負第2局は18日、栃木県日光市の日光金谷ホテルで指され、80手で後手の藤井が勝利した。藤井が対戦成績を2勝0敗として7連覇に王手をかけた。両者が所属する関西本部がある大阪府高槻市の関西将棋会館では午後4時から大盤解説会があり、服部と漫才コンビ「もぐら兄弟」を組み一昨年のM―1グランプリに出場した冨田誠也五段（30）が出演した。

「問題は服部君がこの解説会が4時開始と知っているかどうか。知ってたら、頑張ってくれる」

冨田は相方の巻き返しを信じたが、終局は午後5時32分。1時間半で終局となった来場者への申し訳なさもあっただろう。中盤、服部の飛車が詰まされてしまう直前、中住まいの自王の守りを固めた失着を指し、「相手の実力を試すような“手渡し”は好き。でも相手が悪かった」と指摘。さらに、服部が趣味とするランニングを引き合いに、「漫才では滑っても、走って立て直す人。走って忘れた方がいい」と7月1日の第3局へ激励した。

解説会には今春の名人戦で藤井に4タテを喫した糸谷哲郎九段（37）も出演した。「タイトル戦は緊張感が違う。見落としはありますから」。被害者ならではの自虐トークで盛り上げた。