茂木外相は１９日の記者会見で、中東情勢の悪化によってペルシャ湾内に停泊していた日本関係船舶１隻が同日、ホルムズ海峡を通過したと発表した。

日本人乗組員３人が乗船しており、日本に向けて航行している。これにより、全ての日本人乗組員が湾外に退避したことになる。

海峡を通過したのは、共栄タンカー（東京）が保有する原油タンカー「ＴＥＮＺＡＮ」で、同社によると、乗組員らにけがはなく、船体にも異常はなかった。

２月末に米国とイランによる攻撃の応酬が始まった際、湾内には日本関係船舶４５隻が残り、そのうち５隻に２４人の日本人乗組員が乗船していた。船舶の海峡通過や乗組員の下船が続き、５月中旬には湾内に残るのは３人となっていた。

日本船主協会によると、湾内には３７隻の日本関係船舶がとどまり、約８５０人が取り残されている。高市首相は１９日、自身のＸ（旧ツイッター）に「日本関係船舶が海峡を一刻も早く通過できるよう、政府としてあらゆる外交努力を続ける」と投稿した。

米国とイランが軍事行動の即時終結を宣言する覚書に署名したことで、船舶の海峡通過が本格化するとみられる。