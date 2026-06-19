物価高騰が続く今、PCやスマホをできるだけ長く使いたいと考える人は多いのではないでしょうか。ガジェットに長く活躍してもらうために欠かせないのが、日々のメンテナンスです。しかし、間違った掃除方法はパフォーマンス低下や故障を招くことも。

そこで本記事では、本格的な夏を迎える前におさえておきたい「掃除の基本」と「NG行動」を解説。あわせて、安全かつ手軽にケアできる定番の清掃ツール5選を紹介します。

デバイスを長く快適に使うためにできること

物価高騰の波を受けてPCやスマホの価格も上昇しており、ひんぱんに買い替えることをためらう人も多いのではないでしょうか。

一つのガジェットを長く使おうとする場合、電池交換が可能なPCを選んだり、OSアップデート保証が長いスマホを選んだりすることなどが思いつきますが、それ以外で注目したいのが日々の清掃やメンテナンスです。

PCの通気口やスマホの端子に溜まるホコリは排熱の低下や接触不良などを招き、パフォーマンスの低下や故障の原因にもなり得ます。

気温が上がるこれからの時期は、PCの熱対策はよりシビアになります。本格的な夏を迎えるこのタイミングで、一度日々の清掃習慣を見直してみましょう。

これだけは守りたい！ ガジェット清掃の基本とNG行動

ガジェットに長く働いてもらうための清掃ですが、やり方を誤るとコンディションが悪化したり、最悪の場合故障したりすることもあります。ここでは清掃に関する基本の心得と、避けたいNG行動を3つずつピックアップしました。

ガジェット掃除の「基本の心得」

「電源を切る・通電を断つ」がスタートライン

ガジェットの掃除を始める前に絶対に欠かせないのが「完全に電源を落とす」ことです。

意外とやりがちなのが、スマホの画面を消しただけ、あるいはノートPCをスリープ状態で掃除を始めてしまうこと。画面がオフでも内部の基板には電気が流れているため、端子や隙間に触れた際に誤作動やショートを起こすリスクがあります。

必ずOSのメニューからシャットダウンを選び、完全に電源をオフにしましょう。最近のPCは画面が消えたあとも内部でしばらく終了処理が続くことがあるので、本体のインジケーターランプが消えたことを確認するか、ランプがない場合は数分待ってから清掃を始めるのがポイントです。

↑清掃前には充電ケーブルなどをすべて引き抜き、外部からの給電ルートを物理的に遮断したい



２．日々の乾拭きが最強ケア

ガジェット清掃において、最も効果的で機器に優しいのは、汚れが定着する前にサッと行う日々の「乾拭き」です。

PCやスマホに付着するホコリは、最初はただ乗っているだけですが、操作する際の手の水分や皮脂（油分）と混ざり合うことで、次第に落としにくい汚れへと変化してしまいます。こうなってしまうと、後からいくら優しく拭いても簡単には落とせません。

固着した汚れを無理に落とそうと強い力でゴシゴシと擦ってしまうことこそが、液晶画面や樹脂パーツに微細な引っかき傷をつける最大の原因になります。「汚れたから大掃除する」のではなく、使った後にサッと一拭きする「使ったら乾拭き」を習慣化すること。これが結果的に、摩擦によるダメージから愛機を最も安全に守る方法です。

↑普段はスリープにしている人も、週に一度くらいは電源をオフにしてそのタイミングで拭き掃除をするのも良い方法

３．静電気を抑えて「ホコリのループ」を断ち切る

かつてのCRTモニターほどではないものの、PCモニターやスマホは静電気を帯びやすく、布などでゴシゴシ擦ってしまうと、掃除したそばからホコリが付着する無限ループに陥りかねません。

そのため、掃除の際は帯電させない（除電する）アプローチを取り入れることを意識しましょう。「除電」あるいは「静電気防止」の掃除ツールを持っておくことをおすすめします。

↑サンワサプライの除電ブラシ。ほかにも静電気防止のクロスなどもある

機器を壊すことも？ 「避けたいNG行動」

専用ではない道具を使う

通常の家庭用お掃除グッズでガジェットの清掃をするのは、実は避けるべき行動です。

特に注意したいのは、一般的なアルコール除菌シートで液晶画面を拭くこと。最悪の場合、液晶表面のコーティングが溶け、画面が白濁して元に戻らなくなる恐れがあります。

また、身近な「ティッシュペーパー」も画面の乾拭きに使うのは避けたほうが無難。ティッシュはガジェットにとっては意外と硬く、擦ることで画面に無数の微細な傷をつけてしまうことがあります。

ほかにも、一般的な綿棒の先端がほつれて端子内に残ってしまうなど、通常のお掃除グッズには無視できないリスクが存在します。

ガジェットのケアには、必ずそれぞれの用途に合った専用の掃除ツールを用意しましょう。

↑サンワサプライの綿棒。先端はポリエステル繊維のため毛羽立ちがない

２．強すぎる風を当てること

ガジェット清掃の定番であるブロワーには少し注意が必要です。

特に避けたいのは、PCファンを固定せずに強い風を吹き付けること。これによりファンのベアリングなどにダメージが入り、異音の発生や寿命を大幅に縮める原因にもなりかねません。

風量を調節できるブロワーなどを使って適度な風量でケアすることが、パーツへの負担を抑える賢い方法です。

↑日々の清掃程度ならカメラ用の手動ブロワーでも十分。



３．分解清掃

内部にアクセスすることが前提のデスクトップPCや、キートップが交換できるメカニカルキーボードの場合、分解して隅々まで清掃することが可能です。一方、分解が推奨されていない製品の無謀な分解はNGです。

特にやりがちなのが、ノートPCのパンタグラフ式キーボードの分解。こちらは外せないことはない構造ですが、無理に外そうとすると簡単にキーボードの爪が折れてしまい、もとに戻せなくなります。

分解はメーカー保証外になることもあるので、清掃では触らない方が無難。分解しなければならない清掃に至る前に、日々少しずつ掃除をすることを心がけましょう。

↑ノートPCは逆さにしてそっと揺するだけでも十分ホコリが落ちる。

ガジェット清掃に便利な定番グッズ5選

ここまで解説した心得やNG行動を踏まえて、揃えておきたい清掃グッズを5つピックアップしました。

・エレコム「クリーニングクロス（収納ケース付き）」

↑クリーニングクロスは置き場所に困ることもあるが、こちらは収納ケース付きなのがありがたい

サイズクロス：約150mm×約150mm 収納ケース(組立時)：約φ28×約75mm素材・成分クロス:複合繊維(ポリエステル・ナイロン)80%、ポリエステル20% 収納ケース:ポリプロピレン内容量クロス、収納ケース：1枚

清掃グッズの基本であるクロスでおすすめなのがこちら。親水性のナイロンと親油性のポリエステルの混合糸が使用されており、さまざまな汚れに対応していることが大きな強み。

また、毛足が長くホコリを取り込みやすいので、対象物に傷がつきにくいという利点もあります。

エレコム 液晶クリーナー クリーニングクロス 超強力 【持ち運び用ケース付き】水洗い可 ドライタイプ 15×15cm 指紋 皮脂 ほこり 水性/油性汚れ対応 [iPhone、iPad、Macbook等のスマホ・タブレット・テレビの液晶をキレイに] グレー AVD-TVCC01C15 エレコム(ELECOM) \980 （2026/06/16 16:47時点 | Amazon調べ） Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

・サンワサプライ「クリーニングスプレー（液晶用）」

↑除菌効果だけでなく帯電防止効果もあるのがポイント

サイズ本体/直径40×H141mm素材・成分界面活性剤、精製水、防腐剤、アルコール内容量100ml

乾拭きが基本とは言え、液晶画面の頑固な汚れを落とせるウエットタイプのクリーナーも持っておきたいもの。ウェットティッシュ型のアイテムもありますが、どうしても乾きやすいのでスプレータイプがおすすめです。画面に直接吹きかけるのではなく、クロスに吹き付けてから使いましょう。

本製品に関して注意したいのは、光沢タイプの液晶画面やプラズマテレビには使用できないこと。表面のコーティングを剥がす可能性があるので要注意です。

サンワサプライ クリーニングスプレー(液晶用) CD-SP4【×5セット】 サンワサプライ(Sanwa Supply) \3,982 （2026/06/16 16:48時点 | Amazon調べ） Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

・エレコム「電動エアダスター 3種類のノズル付き ブラック」

↑「噴射ノズル」「ブラシ付きノズル」「極細ノズル」の3つが付属

サイズ約110mm×約65mm×約210mm(ノズル除く)重量約420g(ノズル除く)風速弱モード：約22.5m/s、中モード：約24.5m/s、強モード：約28m/s ※噴射ノズル装着時。

ブロワーは手動タイプやスプレータイプなどの選択肢がありますが、おすすめなのは電動タイプ。特にこちらの製品は3つのモードから風速を選べるタイプなので、「デリケートなファン回りは弱でやさしく」、「それ以外は中や強で一気に清掃」などの使い分けが可能です。

ほかにもノズル交換可能、USB充電式でコードレス、ライト付きで狭い隙間の掃除も容易など、機能が満載。ガジェット以外の掃除にも活躍するので、持っておいて損はない一台です。

エレコム 日本メーカー 電動エアダスター ブロワー 充電式 強力 小型 軽量 逆さ噴射可能 69000rpm高速回転 最大風速18m/s 3段階風量調整 3種類ノズル付き ブラック ADWALBB02BK エレコム(ELECOM) \4,480 （2026/06/16 16:48時点 | Amazon調べ） Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

・サンワサプライ「除電スティックブラシ（グレー 静電気除去 ほこり取り クリーナー）」

↑サイドのつまみをスライドさせるとブラシ部分が本体に収納される。

サイズ全長：102〜145mm ブラシ部分：43mm重量30g材質スティック部：ABS樹脂 毛材：PP（ポリプロピレン）、ナイロン、導電性繊維

導電性繊維入りで静電気を除去するブラシ。日々のケア用品として定番の商品ですが、特におすすめなのがサンワサプライの「除電スティックブラシ」です。

最大の特徴はコンパクトなサイズかつ、ブラシ部分をスライド式で本体に収納できること。毛先を傷めずに持ち運べるので、外出先やコワーキングスペースなどでサッとPCのケアができる携帯性の高さが大きな魅力です。

サンワサプライ アウトレット 除電ブラシ（スライド式・グレー）CD-BR15GYN *箱にキズ 汚れのあるアウトレット品です サンワサプライ(Sanwa Supply) \900 （2026/06/16 16:50時点 | Amazon調べ） Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

・サンワサプライ「精密綿棒（先端0.8mm・三角先端・スクリュータイプ）」

↑全長約7cmとコンパクトサイズ。内容量は100本入り。

サイズ約67×2.5×2.5mm先端サイズ0.8mm内容量100本材質軸：プラスチック 先端：ポリエステル繊維

細部の清掃にマストなのが綿棒です。こちらの製品は先端がポリエステル繊維でほつれないので、端子内なども安心してケアが可能。また、軸はプラスチックで折れにくいので細部をしっかりと清掃できます。

ここでは先端が三角形でスクリュータイプのものを紹介しますが、ほかにも通常の三角型と丸形もあるので、ガジェットに応じて使い分けるのがおすすめです。

サンワダイレクト 精密綿棒 極細綿棒 先端0.8mm 三角先端 スクリュータイプ プラスチック製 100本入り クリーニング クリーナー 200-CD057 サンワダイレクト \980 （2026/06/16 16:51時点 | Amazon調べ） Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

専用グッズでこまめな清掃が長持ちのコツ

PCやスマホを本気で清掃しようと思ったら、やはり分解をしないと隅々まで綺麗にすることはできません。しかし、それにはメーカー保証外になったり、最悪の場合故障にもつながったりするリスクがあります。

重要なことは、汚れが溜まって機器トラブルにつながってしまう前に行う「日々の予防ケア」です。これがガジェットを清潔で快適に保ちつつ、長持ちさせる賢い方法と言えます。

まずは専用のクリーニングクロスを購入し、「使ったら拭く」から始めてみてはいかがでしょうか。

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