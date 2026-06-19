奥智哉×杢代和人 Ｗ主演「君は夏のなか」主題歌に福山雅治の「蛍」が決定！トレーラー映像も解禁！

テレ東では7月1日(水)から、ドラマNEXT「君は夏のなか」(毎週水曜深夜24時30分～)を放送します。

原作は、BL界で数々の話題作を生み出してきた古矢渚による同名作。BLマンガを年間100冊以上読んでいる女性たちを中心に、電子書籍ストア「BOOK☆WALKER」スタッフが厳選した「【2026年最新】BL漫画おすすめ46選＆ランキング！」にも選ばれた人気作品。BL界でピュアな作品の代表格として瞬く間に話題となり、何度も重版を重ねた人気作を、この度、初の映像化いたします！共通の趣味を持つ男子高校生、渉と千晴のひと夏の恋愛模様を甘く爽やかに描いた、夏の暑さも吹き飛ばす、清涼感あふれる青春恋愛劇が、この夏開幕！

戸田渉役を奥智哉、佐伯千晴役を杢代和人が演じるほか、芳村宗治郎、平川聖大、駒井蓮、今井柊斗、大下ヒロトといった個性豊かなキャストが決定しているのは既報のとおりです。

主題歌に福山雅治の「蛍」が決定！

©アミューズ

この度、主題歌に福山雅治の「蛍」が決定いたしました！2010年にドラマ主題歌としてリリースされ、珠玉のラブバラードとしての呼び声が高い名曲です。大切な人との愛おしい時間を儚くも美しく描いた心に染み入るような歌詞が、渉と千晴の関係性やドラマの世界観に非常にマッチしていることから、制作陣より熱烈なオファーをさせていただき、主題歌としての起用を快諾していただきました。 さらに、今回は本作のために「蛍」を特別にNew-Mixしていただきました！二人のピュアな心情と深くリンクし、物語をより一層エモーショナルに彩る、本作にぴったりな主題歌となっています。

◾︎福山雅治 コメント

2010年に発表した楽曲「蛍」にこのようなありがたいオファーをいただき、驚きと喜びを感じております。

渉と千晴が紡ぐ「心から人を想う時間」。

嫌になるほどの不器用さと、溢れ出てしまう止められない想い。

胸が痛くなるけど、ふたりの夏がずっと続けばいいのに。

そんな気持ちで本作に触れさせていただいています。

2026年の夏に響かせるために新しくミックスされた楽曲「蛍」が、渉と千晴の心に寄り添えたら嬉しく思います。

本作の見どころが詰まったトレーラー映像を解禁！

Ⓒ古矢渚・一迅社／「君は夏のなか」製作委員会

そして、「蛍」を使用したドラマの魅力がたっぷり詰まったトレーラー映像を解禁！爽やかな夏の情景と、不器用ながらもまっすぐに惹かれ合っていく繊細な心情が描かれており、どこか胸を締め付けるようなアバン。8mmフィルムカメラを使用し、ざらつきながらも清涼感溢れるなか、二人の未来は今後どうなっていくのか…想像を掻き立てるような魅力たっぷりな内容となっております。是非ご覧ください！

≪第１話あらすじ≫

どこにでもいる普通の高校2年生・戸田渉(奥智哉)と同級生で学校一のイケメン・佐伯千晴(杢代和人)は、映画好きという共通点で意気投合してから、月に２・３回学校帰りに映画を観る仲に。ある日、渉はクラスの女子生徒から、千晴の好きな人を聞き出してほしいと頼まれる。放課後、いつものように映画を観た帰りに感想を言い合う中で、軽い気持ちで「好きな人はいるのか」と尋ねると、千晴から返ってきたのは思いがけない言葉で--。清涼感あふれるピュアで眩しい⻘春恋愛劇が開幕！

Ⓒ古矢渚・一迅社／「君は夏のなか」製作委員会

Ⓒ古矢渚・一迅社／「君は夏のなか」製作委員会

Ⓒ古矢渚・一迅社／「君は夏のなか」製作委員会

Ⓒ古矢渚・一迅社／「君は夏のなか」製作委員会

«番組概要»

【タイトル】ドラマNEXT「君は夏のなか」

【放送日時】2026年7月1日（水）スタート 毎週水曜深夜24時30分～25時00分

【放送局】テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】動画配信サービス「U-NEXT」で 6月 24 日(水)夜 9 時より、各話 1 週間独占先行配信

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

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▶TVer： https://tver.jp/series/sr7gs7svfk

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【原作】古矢渚『君は夏のなか』『君と夏のなか』（一迅社）

新装完全版 発売中

【主演】奥智哉 杢代和人

【出演】芳村宗治郎 平川聖大 駒井蓮 今井柊斗 大下ヒロト

【脚本】齊藤よう(テレ東「40までにしたい10のこと」)

【監督】佐々木梢(朝日放送テレビ「シュガードッグライフ」)芳賀俊(テレ東「２５時、赤坂で Season２」)

【主題歌】福山雅治「蛍」（アミューズ ／ Polydor Records）

【音楽】小山絵里奈（テレ東「40までにしたい10のこと」）

【チーフプロデューサー】都筑真悠子(テレビ東京)

【プロデューサー】千葉貴也(テレビ東京) 佐々木梢(テレパック) 近見哲平(テレパック)

【制作】テレビ東京 / テレパック

【製作著作】「君は夏のなか」製作委員会

【公式HP】https://www.tv-tokyo.co.jp/kiminatsu_tx/

【公式SNS】@tx_doramanext

X : https://x.com/tx_doramanext

Instagram : https://www.instagram.com/tx_doramanext/

TikTok : https://www.tiktok.com/@tx_doramanext

【ハッシュタグ】#ドラマ君夏

