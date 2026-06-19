障子をよじ登る猫ちゃんの姿が注目を集めています。話題の投稿は61万回以上表示され「猫飼い界隈では障子=部屋を仕切るキャットタワー、ソファー&スツール=座れる爪研ぎと、思えば良いのです」「あちゃ～貼り直し決定ですね！仕方ないですよね？猫ちゃんは上がるの大好きですから」「まっさらな新雪に足跡を残すが如く」とのコメントが寄せられていました。

【動画：音を立てながら『障子を登っていく猫』→下りようとするも……爆笑の展開】

バリバリと爪を立てて…

Xアカウント「えんがわcafe」に投稿されたのは、猫あるあるを披露した猫ちゃんの姿です。「はるかぜ」くんがよじ登っているのは障子。登る度に爪が刺さる音が聞こえてきたといいます。

さらに、下りようとするも足場が上手く定まらず、障子の穴が広がっていったそうです。これには投稿者さんも、悲鳴を上げつつ思わず笑ってしまったのだそう。

はるかぜくんの障子の解体はここだけではなかったそうです。別の現場へ行き、ビリビリに破いていたといいます。

そんなはるかぜくんの仕事で、投稿者さんは朝日で目覚める生活が手に入ったのだそう。次なる「障子破り職人」としての活躍から、ますます目が離せません。

豪快すぎる障子破りに猫飼いからも共感の声

障子を破るはるかぜくんを見たXユーザーたちからは「ねこあるあるです」「我が家では網戸が穴だらけになりましたよ」「障子は猫か子供が破るためにあります」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「えんがわcafe 」では、たくさんの保護猫たちの日常や、投稿者さんが計画中の保護猫カフェの準備の様子などが投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「えんがわcafe 」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。