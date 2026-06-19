今回紹介するのは、Threadsに投稿された、窓辺でのちょっと頼もしい猫ちゃんの姿。

お部屋の中、ベッドの上で外を眺めているだけかと思いきや…よく見てみると、猫ちゃんの体勢がなんだかすごいことに。しかも足元は、ふかふかで安定しにくそうなベッドの上です。

投稿はThreadsにて9,550回表示され、2,000件のいいねが寄せられるなど、多くの猫好きたちの注目を集めました。

【写真：足場の不安定な『ベッドの上』で窓の外を眺めていたネコ…『まさかの体勢』が凄すぎる】

窓辺でスッと立ち上がる猫ちゃん

今回、Threadsに投稿したのは「セブ&ルー」さん。投稿された写真に写っている猫ちゃんは、窓のそばで後ろ足だけでスッと立ち上がっていた模様。二足立ちしながら、外の景色をじっと見つめていたようです。

体はピンと伸び、しっぽはゆるやか。横から見ると、まるで小さな人間が窓辺に立っているようにも見えます。背中から足にかけてのしま模様もくっきりしていて、立ち姿のたくましさをより引き立てていますね。

しかも、立っている場所は足場の不安定なベッドの上。それでもグラつくことなく、しっかりと姿勢を保っているように見えるから驚きです。「ちょっと外を確認してますけど？」とでも言いたそうな横顔に、思わずクスッとしてしまいます。

不安定な場所でも堂々とした立ち姿

猫はバランス感覚に優れているとはいえ、ふかふかのベッドの上でこの安定感はなかなかのもの。布団の表面には少し沈み込みがあり、足元がしっかり固定されているようには見えません。それでも猫ちゃんは、まるで日課のように窓の外を観察している雰囲気。背筋を伸ばして立つ姿からは、どこか頼もしさまで感じられます。

この様子を見たThreadsユーザーたちからは、「体幹がしっかりしとる！！人間のうちよりしっかりしとる！」「ねこは 二足歩行を おぼえた」「かっこいい」などの声が多く寄せられていました。

Threadsアカウント「セブ&ルー」では、猫ちゃんたちとの暮らしのひとコマが投稿されています。今回の猫ちゃん、見事な立ち姿で、猫好きの心をしっかりつかんでいました。堂々と外を眺める姿、またこれからも見ていきたいですね。

写真・動画提供：Threadsアカウント「セブ&ルー」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。