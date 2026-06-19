元「SDN48」メンバーで実業家の光上せあらさんが2026年6月18日にブログを更新し、膵臓の不調でMRI検査を受けた結果を報告した。

「腫瘍マーカー」D判定→膵炎発覚→MRI検査へ

光上さんは15日に「人間ドックの結果【要再検査】となり...」と題したブログエントリーで、血液検査の一種である「腫瘍マーカー」がD判定になったとして「1番ひっかかりたくない腫瘍マーカーのCA19-9（編注：ガン診断の補助にも使われる）」と説明していた。

再検査をして、「全然問題なかった！！と、書きたいのだけど じつは、、膵炎で」と報告。その際には「黒い影が見えるからたぶん癌とかじゃないと思うけど...念のために」と言われ、後日のMRI検査が決まったという。光上さんは、

「なるほど 全てがつながった。ちょっと前に毎日胃が痛い 胃が痛いのか胃のあたりが痛いのかズキズキしていると苦しんでいたことがあって 何度病院行っても気持ちの問題 ストレスと、胃薬もらうだけだったのだけど、、」

と振り返った。MRI検査を前に「怖くて仕方ないよ」といい、下記のようにも伝えた。

「しかも膵炎なら腫瘍マーカー高く出ないと思うのだけど、腫瘍マーカーでちゃっているから 先生曰くあまりよくない状況とのことで、大腸カメラと胃カメラを再度やらなきゃいけない上に、、たんと、拡張胃カメラといってめっちゃじっくり見るやつで1時間とかかけてみるのだとか、、怖すぎ...大腸カメラも1時間 ここまでやらなきゃいけないとか もうつらすぎて...でも何か大きな病気になってからだと最悪だから頑張る、、」（原文ママ）

MRI検査結果は「膵臓に腫瘍はあったーしかも4つも」

18日には「MRIの結果を聞いてきました。」とのエントリーを公開。光上さんは「ちょっと、今MRIの結果きいてきたのだけど、、ショックすぎて、、言葉が出ないよ...」と切り出し、

「誤解のないように先にお伝えしておくと悪性腫瘍ではなかった。それだけでホッとした。けど、膵臓に腫瘍はあったーしかも4つも」

と明かした。「でも思い当たる節しかない。詳しい説明をしていただいたのだけど また、次のブログに書くね。添加物は摂りすぎないでと言われたからやっぱり添加物って腫瘍の原因だよね...気をつける、、」としている。