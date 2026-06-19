面識のない女子高校生に覚醒剤を注射し、性的暴行を加えたなどの罪に問われている男の裁判員裁判です。19日、男に懲役15年の判決が言い渡されました。



判決を受けたのは、住居不定、無職の橘聡被告（49）です。



起訴状によりますと、橘被告は去年4月、福岡県内の路上で「アンケートに答えてくれたら謝礼で1万円差し上げます」などといい、面識のない当時17歳の女子高校生を車で連れ去りました。





その後、橘被告はスーパーマーケットの多目的トイレで女子高校生にわいせつな行為をしたほか、ホテルで覚醒剤を注射して性的暴行を加え、ケガをさせたなどの罪に問われています。

19日、福岡地方裁判所小倉支部の三芳純平裁判長は「被害者の尊厳や今後の人生を全く顧みず、自らの欲を満たすための身勝手極まりない犯行」と指摘しました。



その上で「被害者をだます手口は巧妙で、判断能力の未熟さにつけ込む卑劣な犯行で、性犯罪事案の中でも特に悪質なもの」として、橘被告に懲役15年の判決を言い渡しました。

これまでの裁判で、橘被告は「携帯電話を自由に使える状態だったのに通報しなかった」などとして、女子高校生の同意があったと主張し、起訴内容を一部否認していました。



これに対し、検察側は「薬物の投与は身体的・精神的に重大な影響を及ぼしかねない。性的欲求を満たすための犯行で、同種事案の中でも悪質」と指摘していました。その上で「荒唐無稽な弁解を続けていて、反省が皆無だ」として、懲役18年を求刑していました。