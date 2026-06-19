タレントの小倉優子(42)が17日に更新したブログで、更年期の影響を調べるための血液検査を受けたことを明かした。



【写真】不調の原因は更年期かも ドット柄ワンピの気丈な姿

小倉はブログのタイトルを「深呼吸をしよう」とし、「今日もお疲れ様でした!写真は今日のヒルナンデスです」と白地に黒のドットが入ったワンピースを着た写真を投稿した。続けて「6月に入ってから不調が続いていたら、『早めだけど、更年期では？』との会話から 血液検査に行ってきました!!」と投稿。「身体と心を大切に生きる!!分かってはいるけど、難しい 無理せず、深呼吸して、楽しく笑顔で過ごしたいです」と記した。



コメント欄に「更年期歴約20年経ちます。心療内科で漢方の薬をもらって飲んでますがホットフラッシュで、冬でも多汗で恥ずかしいです。」「更年期は私も経験ありますがこれは個人差がありますが気持ちの浮き沈み ホットフラッシュなどがありました。血液検査をしてもらうのは良い事ですね」などと共感の声が多々届いている。



小倉は2011年10月に最初の結婚をし、長男、次男を授かって17年3月に離婚。18年に再婚したが夫とは別居したまま、20年に三男を出産。その後離婚が成立し、シングルマザーとして子供たちを育てている。



（よろず～ニュース編集部）