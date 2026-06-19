東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。



【雨の予想】

19日夜は梅雨前線が通過し、福岡や佐賀では一時的に土砂降りとなるでしょう。その後、前線は北に離れますが、前線に向かって湿った空気が流れ込むため、20日は一日雨が続きそうです。雷を伴い激しく降る時間もあるでしょう。落雷や竜巻などの激しい突風に注意が必要です。



【予想される雨の量】

この前線や低気圧の影響で、福岡や佐賀では100ミリ以上の雨となる所がありそうです。予想以上に雨雲が発達した場合は、レベル3の大雨警報や土砂災害警報が発表される可能性があります。雨の降り方に注意し、最新の気象情報をこまめに確認するようにしてください。





【土日の天気・気温】土曜日は一日雨で、最低気温は25℃ほどと蒸し暑くなるでしょう。日曜日になると雨は上がり、雲が残るすっきりしない天気ではありますが、お出かけはできそうです。【熱帯低気圧情報】来週は、再び雨に注意が必要な日がありそうです。日本の南の海上に熱帯低気圧があり、20日には台風7号となる見込みです。今後は進路を西に取り、日本列島に近づく見込みはありませんが、日本列島には梅雨前線が停滞するため、台風が南から暖かく湿った空気を前線に供給することが考えられます。台風が離れたところにあっても、前線が刺激され大雨となる可能性があります。熱帯低気圧と梅雨前線の今後の動向に注意してください。【週間予報】来週の火曜日以降は雨の日が続き、熱帯低気圧の発達や進路、梅雨前線の活動状況次第では雨の降り方が強まる可能性があります。引き続き雨への備えを続けてください。