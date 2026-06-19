読売テレビ、土曜・日曜ががらり…W杯日本対チュニジア戦で特別編成に
読売テレビは、21日に「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」の日本対チュニジア戦が行われることを受けて、20・21日と特別編成となる。
【写真】「重要なお知らせ」特別編成を伝えた読売テレビの人気番組
21日午前11時40分からは日本テレビ系で直前特番『FIFAワールドカップ2026 森保ジャパン運命のチュニジア戦 試合直前SP』、そして、午後0時30分から日本対チュニジア戦が放送される。
読売テレビでは毎週日曜日に『上沼・高田のクギズケ！』（前11：40）、『草なぎやすともの うさぎとかめ』（後0：35〜）、『そこまで言って委員会NP』（後1：30）が放送されているが、20日に移動してそれぞれ放送する。
『上沼・高田のクギズケ！』は20日午前9時25分から放送。元サッカー日本代表・武田修宏が約3年半ぶりに出演する。『草なぎやすともの うさぎとかめ』は午後2時から放送。「ミートソースパスタ対決」を紹介する。『そこまで言って委員会NP』は午後2時30分から、宇宙飛行士・野口聡一が出演し「都市伝説&陰謀論」について徹底討論を繰り広げる。
※「草なぎ」の「なぎ」は、弓へんに旧字体の前に刀（番組タイトル含む）
【写真】「重要なお知らせ」特別編成を伝えた読売テレビの人気番組
21日午前11時40分からは日本テレビ系で直前特番『FIFAワールドカップ2026 森保ジャパン運命のチュニジア戦 試合直前SP』、そして、午後0時30分から日本対チュニジア戦が放送される。
読売テレビでは毎週日曜日に『上沼・高田のクギズケ！』（前11：40）、『草なぎやすともの うさぎとかめ』（後0：35〜）、『そこまで言って委員会NP』（後1：30）が放送されているが、20日に移動してそれぞれ放送する。
※「草なぎ」の「なぎ」は、弓へんに旧字体の前に刀（番組タイトル含む）