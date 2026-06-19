ハナコ岡部大、第2子誕生「我が家に新メンバーが加わりました」
お笑いトリオ・ハナコの岡部大（37）が19日、自身のXを更新。第2子が誕生したことを報告した。
【写真】ライオンキングの名シーン！第2子誕生を報告したハナコ秋山のイラスト
岡部は「我が家に新メンバーが加わりました。母子ともに健康でございます。「みんなでドンジャラ」を当面の目標に、これからも家族一丸となって精力的に活動していきます」とのコメントを寄せている。
岡部は、1989年5月30日生まれ、秋田県出身。トリオとして、コント日本一を決める「キングオブコント2018」王者に輝いた。俳優としては、TBS日曜劇場「アトムの童」、テレビ東京「しろめし修行僧」、 NHK 連続テレビ小説「エール」、NHK大河「どうする家康」、TBS「私の家政婦ナギサさん」などに出演。
私生活では、2021年に交際期間8年を経て、一般女性と結婚。22年には第1子が誕生し「同郷の先輩、野原ひろしさんのような頼れる父親になりたいと思います！」とコメントしていた。
相方の秋山寛貴は、昨年11月第2子女児の誕生を報告。「しばらくNICUにいたのですが無事退院し自宅に家族全員揃うことができました」と伝えていた。
【写真】ライオンキングの名シーン！第2子誕生を報告したハナコ秋山のイラスト
岡部は「我が家に新メンバーが加わりました。母子ともに健康でございます。「みんなでドンジャラ」を当面の目標に、これからも家族一丸となって精力的に活動していきます」とのコメントを寄せている。
岡部は、1989年5月30日生まれ、秋田県出身。トリオとして、コント日本一を決める「キングオブコント2018」王者に輝いた。俳優としては、TBS日曜劇場「アトムの童」、テレビ東京「しろめし修行僧」、 NHK 連続テレビ小説「エール」、NHK大河「どうする家康」、TBS「私の家政婦ナギサさん」などに出演。
私生活では、2021年に交際期間8年を経て、一般女性と結婚。22年には第1子が誕生し「同郷の先輩、野原ひろしさんのような頼れる父親になりたいと思います！」とコメントしていた。
相方の秋山寛貴は、昨年11月第2子女児の誕生を報告。「しばらくNICUにいたのですが無事退院し自宅に家族全員揃うことができました」と伝えていた。