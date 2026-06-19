女優北川景子（３９）が１８日に東京都内で行われた展覧会「ルーブル美術館展 ルネサンス」（９月９日〜１２月１３日、東京・国立新美術館）の発表会に登場した姿が話題になっている。

程よく明るいショート髪をバックに流し、イヤリングが映えるビジュ。ダーク系の細身の襟シャツに黒スカート姿で登場した。ママのお出かけ＆学校参観の参考になりそうな、少し落ち着いた上品な雰囲気を漂わせていた。

この模様が伝えられてネットでも話題になっており「あー、やっぱり北川景子って美人だな…とひしひし感じた」「ナチュラル美人はレベチやな」「綺麗すぎるヤバい」「北川景子さまショートヘアお似合いすぎる」「若い頃可愛かったけど…今の方が断然魅力的」「元から綺麗だったけど お子さん産んで さらに綺麗になっている」「相変わらずお美しい」「北川景子さま美しさ取り戻している…また髪短くしたくなる」「ショートみたとき あそこまでキリッとしてる美人もそうそういないことに気づいた」と反応する投稿が集まっている。