ブラジル代表のレジェンドである元祖怪物FWロナウド氏は、ハイチ代表との試合を前に後輩たちへメッセージを送った。ブラジルメディア『Bolavip』が報じている。



名将カルロ・アンチェロッティ率いるブラジルは2002年以来の王座を目指すが、今は期待よりも不安の声が大きい状況だ。初戦のモロッコ戦で引き分けた後、選手らが見せたパフォーマンスに批判の声が挙がり、レジェンドOBのロマーリオ氏はチームのリーダーシップの欠如を嘆いた。





また、精神的支柱としての役割も期待されたネイマールの出場は依然として不透明で、モロッコ戦に続きハイチ戦も欠場することが確実だとされている。そんななか、ロナウド氏は第2戦のハイチ戦の重要性を強調し、ただ勝利するだけではなく、多くのゴールを奪いセレソンとしてのプライドを示すことを要求した。「ハイチの人々の応援には感謝している。しかし明日は別だ。首位通過するためには、できるだけ多くの得点差をつけて勝たなければならない。ブラジルは5-0で勝つと思う。ファンの信頼を取り戻すためにも、そのくらいの結果が必要だ。選手たちはセレソンのプライドを示さなければならない。それが求められる試合だ」ハイチは初戦でスコットランドに0-1で敗れたが、内容は決して悲観するものではなく、この大舞台でも戦える力があることを示した。しかし、優勝を目指すブラジルであれば、ただ勝利するのではなく、ロナウド氏が求めるように、サッカー王国の誇りを世界に示す勝ち方が必要になるかもしれない。現状、ブラジル代表を不安視する声は多いが、ハイチ戦では優勝候補にふさわしいパフォーマンスを見せてくれるだろうか。