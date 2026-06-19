エースのキリアン・ムバッペの2ゴールもあり、2026W杯グループI初戦でセネガル代表を3-1と撃破したフランス代表。ムバッペの2ゴールはさすがの一言だが、そのうちの1点を見事なスルーパスでアシストしたバイエルン所属FWマイケル・オリーセの存在も見逃せない。



バイエルンで27アシストも記録したオリーセは、W杯の舞台でも持ち前のチャンスメイク能力を遺憾なく発揮。チャンスメイクの部分ではフランスの最重要選手と言っていいだろう。





英『Independent』はオリーセがフランスの勝ち上がりを左右することになると見ていて、今のオリーセを止めるのは簡単ではない。2024年のパリ五輪でオリーセを指導した元フランス代表のティエリ・アンリも、オリーセが特別な力を持っていると絶賛する。「彼の素晴らしいところは、ボールを持っていない時の動きだ。監督にとって夢のような選手だ。彼は試合全体のことを考えていて、多くのポジションで起用できる。彼に合わせてチームを変える必要はなくて、彼がチームに溶け込んでくれるんだ。彼には世界最高の選手になる素質がある」オリーセの成長はフランスにとって非常に大きなプラスになっていて、オリーセとムバッペのホットラインを抑えなければ対戦相手が勝つのは難しいだろう。