関西テレビ（カンテレ）は１９日、夏の社長会見を行った。

岡宏幸代表取締役社長は、７月２０日午後１０時からスタートするドラマ「ＧＴＯ」（月曜・後１０時）について言及。文部科学省とのタイアップも決まり、ポスター約７４００枚を作成し、全国の高校、大学などに配布されることとなった。「ＧＴＯで活躍する教師像が、今教員として働く方の厳しい環境の中で、教職の魅力を届けていければ」と期待した。

俳優・反町隆史演じる元暴走族の教師・鬼塚英吉が、従来の教師像を覆す型破りなスタイルで、生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマ。２８年前に放送され、今なお高い支持を誇る。岡社長は「教師像が教職を目指す方の１つのモデル、ありたい教師像になれば、２８年前に放送したかいがあるなと感じている」と述べた。

カンテレはこの記者会見に合わせて「Ｇ（グレートな）Ｔ（テレビコンテンツを）Ｏ（大阪から）」とドラマＧＴＯに合わせたキャッチコピーも披露。岡社長は「ＧＴＯをとにかく宣伝していただきたいなと思って（用意した）」と苦笑いした。