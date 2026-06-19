シンガー・ソングライターの松任谷由実（72）が18日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。夫で音楽プロデューサーの松任谷正隆氏（74）との関係について語った。

この日は作詞家で音楽プロデューサーの秋元康氏とトークを展開。秋元氏が正隆氏について「一緒に制作してプロデューサーでいらしたらちょっと大変でしょう」と細部にまできちんとしていると話を振ると、由実は「大変ですよね。うん、でも聞いてないから」と明るく話した。

「凄いダメ出しされますよ」と平然と語り、「でもツーッって抜くんで」と笑うと、「でもその関係性が凄くいいなと思いましたよ」と秋元氏。

かつて由実と秋元氏が出したアイデアを正隆氏が「君できないじゃん、それ」と却下した例を挙げ「あの冷静さは凄いですよねえ」とも語った。

由実は「ただねえ、天才性もどちらかがプロデューサーで、どちらかがアーティストっていうより、入れ子状態になっていますね」とコメント。「彼が凄く右脳、感覚的で、私がロジカルな場合もあるし。組み合わさってますねえ」と説明した。

「人にねえ、よくハサミのような関係だって言っているんだけれど」と続け、「刃を向け合ってね、決してお互いは切らない。切っても切れない」と表現した。

秋元氏が「いやでも何かこの、松任谷由実がやりたいことを、アレンジ含めてですよ、こういうことなんだろうなっていうのを、こういうことじゃないんだよねっていう関係だったらつらいじゃないですか」と話すと、「そうですね」と由実。

「それはやっぱり結婚しているっていうことが大きいですかね。結婚するのは簡単だけど、別れるのは大変だし」とぶっちゃけ、「これは聴いてたらまた機嫌悪くなっちゃいますよ」と冗談めかして話してみせた。