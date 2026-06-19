【お天気どうなる】石川県は土曜から日曜にかけて雷を伴った激しい雨も…
小野和久 気象予報士：
日差しが強かったため、金沢では、真夏日一歩手前でした。テレビ金沢前は、いまも、よく晴れています。
では天気のポイントです。
天気のポイント
・土曜日は午後から雨が降り出し、月曜日まで続くでしょう。
・土曜から日曜にかけては、雷を伴って激しい雨が降るところがあるでしょう。
予想天気図(20日)
20日朝9時の予想天気図です。大陸方面から低気圧と前線が近付きます。
暖かく湿った空気を持ち込みます。日曜日にかけて、低気圧は北陸地方に進んで来るでしょう。
雨と風の予想
雨と風の予想です。正午から動かします。
日本海から、強い雨の範囲が近付きます。これが夜7時です。
その後、能登を中心に強めの雨が通過します。
日曜日は、日本海に渦を巻いた風が予想されています。
月曜日も、雨は降りやすい見込みです。
予想雨量
気象台が発表した雨の量の予想です。20日は多いところで1時間に40ミリの激しい雨が降る予想。20日夜から翌日の夕方までの24時間は、多いところで120ミリのまとまった雨になる見込みです。
週間予報
気象台の週間予報です。
火曜日からも、くもりマークがメインです。
気温は、平年並みに近いでしょう。