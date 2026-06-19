小野和久 気象予報士：

日差しが強かったため、金沢では、真夏日一歩手前でした。テレビ金沢前は、いまも、よく晴れています。

では天気のポイントです。



天気のポイント

・土曜日は午後から雨が降り出し、月曜日まで続くでしょう。

・土曜から日曜にかけては、雷を伴って激しい雨が降るところがあるでしょう。





予想天気図(20日)

20日朝9時の予想天気図です。大陸方面から低気圧と前線が近付きます。

暖かく湿った空気を持ち込みます。日曜日にかけて、低気圧は北陸地方に進んで来るでしょう。





雨と風の予想

雨と風の予想です。正午から動かします。

日本海から、強い雨の範囲が近付きます。これが夜7時です。

その後、能登を中心に強めの雨が通過します。

日曜日は、日本海に渦を巻いた風が予想されています。

月曜日も、雨は降りやすい見込みです。

予想雨量

気象台が発表した雨の量の予想です。20日は多いところで1時間に40ミリの激しい雨が降る予想。20日夜から翌日の夕方までの24時間は、多いところで120ミリのまとまった雨になる見込みです。





週間予報

気象台の週間予報です。

火曜日からも、くもりマークがメインです。

気温は、平年並みに近いでしょう。