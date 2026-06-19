能登の住民向けに石川県が開発したスマートフォンアプリ「のとピッと」

外出時にアプリを使うとポイントが貯まるお得な仕組みですがそのねらいは”もしものときの備え”にありました。

次々と二次元コードを読み取っていく住民たち。

使っているのは石川県が開発したスマートフォンアプリ「のとピッと」です。

石川県内の公共施設など約1000か所に設置された二次元コードの読み取りや、日々のウォーキングに応じてポイントがたまり、たまったポイントは商品券や地域通貨に交換することができます。





■県デジタル推進監室・柳澤しおりさん

「仮設住宅での生活を余儀なくされて、畑仕事もできなくなってというところで、どんどん運動不足に」

「能登の住民の皆さんの外出促進、健康促進を目的として始めたサービスになります」



利用している人に話を聞くと…。

■利用者：

「散歩しながら(街中で)ピッとしながら。歩きながら」

「自分の体のためにも歩いて、 なおかつポイントも貯まるってことは自分にとってプラスじゃないですか」





日常をお得にする「のとピッと」ですが、実は、真の狙いは”もしものときの備え”なんです。

のとピッとは県が昨年度奥能登の4つの市と町に導入した避難所管理システムと連携。

災害時には住民が避難所に設置された二次元コードを読み取るだけで避難状況や物資の受け取り状況などを自治体が一括して把握することができます。



本格的な導入に向けて今月穴水町で行われたのは、のとピッとを活用した避難所の入所訓練。

訓練にはのとピッとを使ったことがないという住民の姿も・・・





■普段使っていない人は…：

「何に使うとかそういうのがわかってない状態」

「回覧板で回っとったけども、ポイント貯めてもどこで使えるかがわからんっていうので、アプリも入れてないし使っていない」



手探りの住民も多い中、いよいよ訓練が始まりました。





今回は、従来通りの手書きによる受付のほかマイナンバーカードやのとピッとを使ったデジタルでの受付など4つの方法の所要時間を比較します。



「OKです いつも使っていただいてありがとうございます」

「のとピッとはこれでピッとやったら、この(避難)拠点に入りましたよ、皆さん入所しましたよってことになるので、これで大丈夫です」



住民たちは少し戸惑いながらも、無事に全員の受付が完了しました。



訓練の結果は・・・

WEBフォームや手書きの受付が1人あたり2分から3分ほどかかったのに対しのとピッとはわずか14秒という結果になりました。

訓練を終えると、新たにのとピッとを登録する人も。



「今聞いとってポイントが付いたり、いろんな安否確認であったり、大変便利かなと思って入れてみました」

「普段散歩しないので、できるだけ散歩できるように頑張ります」



約4か月にわたって行われてきたこの実証事業。

6月末で一度終了しますが、県は各市町と連携して7月以降もサービスを継続していきたいとしています。

■県デジタル推進監室・竹本太郎さん

「登録で終わるのではなくて、しっかり生活の中に気づいていって、しっかり外出促進でありますとか、あと健康増進というところにつながるような、地域に根差したようなサービスになっていければなと思っています」



いつもの外出にも、もしもの時の避難にも。

能登の暮らしを支える新たなデジタルライフラインに期待が高まります。