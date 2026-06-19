アメリカとイランとの戦闘終結に向けた覚書が締結されたことを受け、今後のガソリンや石油でつくられる製品の価格はどうなるのか、野村総合研究所 エグゼクティブ・エコノミスト 木内登英さんに聞きました。

イラン情勢を受けた原油先物価格の動き

（野村総合研究所 エグゼクティブ・エコノミスト 木内登英さん）

「原油価格はすでにホルムズ海峡の正常化を織り込んで下がってきました。WTI原油先物価格でいうと1バレル＝75ドルくらいまで下がったがおおむね下限に近付いているかなと思っています」

「まだ完全にホルムズ海峡を正常化しているわけではないですがそういう状況に向かう、世界の原油供給は正常に向かうと織り込んだので、ここから事態が進展しても原油価格はどんどん下がってくきます。ただ、イラン攻撃前の60ドル台前まで下がることはないと思います」

今後のガソリン価格は大幅には下がらない

「国内のガソリン価格は原油価格と連動していて、1週間で98ドル台から75ドルくらいまで下がっているので来週以降のガソリン価格の低下につながると思います。ただ我々が買うガソリンの価格がどうなるかは難しくて、いまでもレギュラー170円を超える部分については補助金で抑えています」

「海外の原油価格が下がって補助金なしでも170円を下回るような状況であれば今より安く買えるでしょう。そこまでいかなければ、引き続き170円程度になるでしょう。今はちょうど分岐点ではないかと思います」

「イラン攻撃直前が67ドル程度。将来的にはホルムズ海峡の封鎖がまた起こるリスクもあり、原油価格はその分のリスクを価格に上乗せしてくるので、そう考えると60ドル台は難しいと思います」

「原油価格が60ドルまで下がらないんだとすると、国内のガソリン価格も下がったとして最大5円程度、165円程度くらいということになります。下がるけど大幅には下がらないと思います」

石油で作られている製品の価格は上昇

「私は7月から10月あたりにかけて、特に石油から作られる製品の価格は今よりもっと全体的に上昇幅が広がっていくと思います。10月あたりまでは原油価格は下がるけど石油関連の製品の価格はむしろ上がっていくと、そういう流れになって11月くらいには落ち着きが見えてくるのではないでしょうか」

「今は原油価格が高いときに買った材料で企業は製品を作っています。コストの部分、原材料の価格が下がってくるまでに時間がかかり、通常は原油価格の変動の影響は数カ月から半年くらいかけていろんな製品に波及していきます」

Ｑ安さを実感するにはまだ時間がかかりそう

「原油価格の下落の恩恵を感じることができるのは、年内かなとは思います。11月以降から12月ごろ。最初はガソリン価格の下落、すごく幅が多いわけではないと思うが、その他の製品についてはしばらくは難しいのではないか。価格上昇というのはナフサの価格が上がっているから価格転嫁が進んでいるという面と、品不足が非常に深刻で価格が上がっている面があります。例えばゴミ袋は品不足についてはもうちょっと早く解消されていくと思います」

電気料金が下がるのは年明け

「結論から言うと我々の払う電気料金、ガス料金も下がるのは来年の1月からだと思います。燃料費調整制度というのがあり、四半期ごとに価格を改定します。この7～9月期の輸入の原油価格はかなり下がると思いますが、それが家庭用電力料金に反映されてくるのは12月分からです」

「12月分の電気料金は請求書が来て、我々の払うのは1月。それまではむしろ上ぶれリスクのほうが高いとと思います。4～6月期の輸入の原油やＬＮＧの価格の上昇が反映されていくのは9月からで実際に我々が支払うのは10月からで、ここはかなり上がる可能性があります」

「ただ政府の補助金が延長するのであれば我々の負担は上がらず、1月分から下がっていくという形になるのではないでしょうか」

食品消費税「実質ゼロ案」について

「物価自体はこの7～10月あたりにかけて本格的に上がっていくと思います。

目先の物価高対策としては消費税率の引き下げっていうのは役に立たないと思っています。早くて来年の４月からということになると、むしろ物価の山が落ち着いた頃に実施されるということなので物価高対策としてのメリットはあまり出にくいと思います」

「一方では課題として財源を確保するのが難しく、一番重要な財源をどうするかという議論はほとんど出ていません。赤字国債に頼らないということを公約にしているので政権が財源確保できなければ実施はできないということになる可能性もあります。あるいは確保できたとしても、財政が悪化してしまう」

「また、２年後に税率を戻すのもかなり難しく、仮に２年間の財源確保したとしてもそのあと税率を戻さなければその後はずっと税収減になってしまう。そうするとやはり円安がさらに進むとか長期金利の上昇が進んでしまうということでやはり生活者にはマイナスの要因になりかねません」

「仮に急いで消費税率を下げると対応できない事業者が出てきて社会的な混乱が起こる可能性もありますし、私はデメリットのほうがずっと大きいのではないかと思います。物価高対策としては低所得者向けの給付金などを比較的早く出す一方で、税額控除と給付を組み合わせたもので所得ごとに柔軟に変えることで迅速な物価高対策にもなると思います。そういった制度をつくっていくということが重要だと思います。」