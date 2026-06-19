2児の母・青木裕子「長男お弁当は“ついで感”満載の仕上がりになりました」息子2人の弁当公開「卵の顔が絶妙すぎる」「細かい工夫がすごい」
【モデルプレス＝2026/06/19】フリーアナウンサーの青木裕子が6月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子たちの弁当を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「卵の顔が絶妙すぎる」長男のは“ついで感”息子2人の弁当公開
青木は「次男お弁当」とつづり、弁当の写真を投稿。紫蘇ふりかけがかかったうどんをメインに、牛肉のおかず、スティック状のおかず、人参、紫キャベツ、ブロッコリー、ゆで卵が入った弁当を披露した。ゆで卵はコーンで手足を付け、ゴマで可愛い表情があしらわれており、「フレーフレー」と書かれた旗も添えられている。
また、「たまのお弁当なのでいろいろ考えながら作った結果、長男お弁当は“ついで感”満載の仕上がりになりました…」と明かし、「卵も、ついでにつけられた感じの顔をしてます」とユーモラスにつづり、長男の弁当も公開。冷やしうどんをメインに、少し崩れたゆで卵やスティック状のおかず、ブロッコリーが入ったお弁当に加え、つゆと巻き寿司も別に添えられている。
この投稿には「卵の顔が絶妙すぎる」「次男くんのゆで卵が最高に可愛い」「長男くんの“ついで感”に笑った」「どっちのお弁当も豪華」「細かい工夫がすごい」といった声が寄せられている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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◆青木裕子“ついで感”満載の長男のお弁当
青木は「次男お弁当」とつづり、弁当の写真を投稿。紫蘇ふりかけがかかったうどんをメインに、牛肉のおかず、スティック状のおかず、人参、紫キャベツ、ブロッコリー、ゆで卵が入った弁当を披露した。ゆで卵はコーンで手足を付け、ゴマで可愛い表情があしらわれており、「フレーフレー」と書かれた旗も添えられている。
◆青木裕子の投稿に反響
この投稿には「卵の顔が絶妙すぎる」「次男くんのゆで卵が最高に可愛い」「長男くんの“ついで感”に笑った」「どっちのお弁当も豪華」「細かい工夫がすごい」といった声が寄せられている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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