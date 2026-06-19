2児の母・西山茉希「16枚の手巻きの皮もあっとゆうまになくなった」お好み手巻き公開に「具材が全部おしゃれ」「発想が天才」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/06/19】モデルの西山茉希が6月19日、自身のInstagramを更新。手料理を作っている様子を公開し、話題となっている。
【写真】40歳2児のママモデル「具材が全部おしゃれ」16枚の皮があっという間になくなったお好み手巻き
西山は「お好み巻きを楽しむ木曜日」とつづり、手料理を作る動画を投稿。鶏ささみと玉ねぎを電子レンジで調理したおかずをはじめ、人参トリュフシリシリ、サイコロに切った茄子とじゃがいものオイスター炒め、エビとコーンと枝豆のマジックオイル炒め、炒飯など、彩り豊かなメニューを次々と仕上げていく様子を披露した。
さらに、レタスや小さく切ったトマト、きゅうりなどの具材も用意し、そのまま食べられる手巻きの皮に好きな具材をのせて包んで食べる“お好み巻き”を楽しむ様子も公開。「16枚の手巻きの皮もあっとゆうまになくなった」（※原文ママ）と明かし、「楽しいごはんになるから購入リピート決定」とつづっている。
この投稿には「手巻きスタイル、盛り上がりそう」「具材が全部おしゃれ」「画面越しにお腹が空く」「絶対に美味しい」「発想が天才」「器まで可愛い」と反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】40歳2児のママモデル「具材が全部おしゃれ」16枚の皮があっという間になくなったお好み手巻き
◆西山茉希「16枚の手巻きの皮もあっとゆうまになくなった」ごはん
西山は「お好み巻きを楽しむ木曜日」とつづり、手料理を作る動画を投稿。鶏ささみと玉ねぎを電子レンジで調理したおかずをはじめ、人参トリュフシリシリ、サイコロに切った茄子とじゃがいものオイスター炒め、エビとコーンと枝豆のマジックオイル炒め、炒飯など、彩り豊かなメニューを次々と仕上げていく様子を披露した。
◆西山茉希の投稿に反響
この投稿には「手巻きスタイル、盛り上がりそう」「具材が全部おしゃれ」「画面越しにお腹が空く」「絶対に美味しい」「発想が天才」「器まで可愛い」と反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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