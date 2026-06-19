「最近彼が冷たい…」彼の【冷めた恋心を復活させる】恋愛テク3選♡

恋愛において、最初はあんなにラブラブだったのに、最近彼が冷たくなった…そんな悩みを抱えていませんか？男性は恋愛において熱しやすく冷めやすい部分がありますが、それは「愛情がなくなった」わけではなく、「関係が安定したことで刺激が減ったから」というケースも少なくありません。今回は、冷めた男心を復活させる方法を体験談やインタビューをもとにご紹介します。ぜひ参考にして、彼の心をもう1度惹きつけましょう！

彼の好奇心を刺激する

男性は「新しい刺激」や「ワクワクすること」に惹かれる生き物です。 付きあいが長くなると、デートの内容や会話がワンパターンになりがちですが、“彼が知らないあなた”を見せることで、再び彼の興味を引くことができるはずです。 たとえば、今までやったことのない趣味に挑戦してみたり、新しい髪型やメイクにチャレンジするのが効果的。 「え！そんな一面もあるんだ！」と驚かせることで、彼の興味を再び引くことができるでしょう。 また、あえて「ちょっと距離を置く」のもひとつの手。 いつもあなたから連絡していたなら、連絡を少し控えてみると、彼は「最近どうしてるんだろう？」とあなたのことを気になり始め、あなたへの関心が戻ってくる可能性が高まるかもしれませんよ！

初心に戻るデートをする

付きあっている時間が長くなると、お互いの関係がマンネリ化しがちになります。 この場合、最初の頃のような新鮮さを取り戻すことが、彼の気持ちを再燃させる鍵となりますよ。 おすすめなのは、「初デートの場所に行く」「思い出のレストランに行く」など、2人が付きあい始めた頃を思い出せるデートをすること。 また、彼の「楽しい！」を最優先してデートプランを考えてみるのもいいでしょう。

感謝を忘れない

男性は、「自分を認めてくれる女性」に愛情を感じやすいものです。 そのため、たとえば「いつも仕事頑張ってるね」「頼りにしているよ」と声をかけることで、彼は「この子と一緒にいると自信が持てる」「認めてもらえている」と感じ、あなたへの気持ちが再燃しやすくなるでしょう。 また、「ありがとう」の言葉を伝えることも重要です。 彼がなにかしてくれたときに、「あたりまえ」ではなく、「うれしい！ありがとう！」と伝えることで、彼はあなたに対する愛情を再認識するかもしれません。 いかがでしたか？ 今回は、冷めた男心を復活させる方法をご紹介しました。 彼の気持ちが冷めてきたと感じたら、「好奇心を刺激する」「初心に戻るデートをする」「感謝を伝える」の3つを意識してみてください。 恋愛は、常に同じ状態を保つものではなく、変化していくものです。 マンネリを防ぎ、彼の気持ちを引きつけ続けるには、「彼があなたと一緒にいることで得られる喜び」を意識させることが大切です。 今回ご紹介したような“小さな工夫”を積み重ねることで、再び彼との関係が深まり、より素敵な恋愛を続けることができるはずですよ♡

ライター Ray WEB編集部