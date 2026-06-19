THREEのフレグランス新作登場♡雨上がりの風と虹を表現した香りに注目

自然のエレメントをテーマに、精油100％で調香されたTHREEの人気フレグランスシリーズ「エッセンシャルセンツ R」から、新たな香りが登場します。2026年7月3日（金）より全国発売となる今回は、雨上がりの“風”と“虹”をモチーフにした2つの香りをラインアップ。心をやさしく整えたいときや前向きな気持ちになりたいときに寄り添う、夏にぴったりのフレグランスコレクションをご紹介します。

雨上がりの風を表現した定番新作

今回定番ラインに仲間入りするのは、「THREE エッセンシャルセンツ R 06 WIND TELLER」です。

THREE エッセンシャルセンツ R 06 WIND TELLER



価格：10mL 5,720円（税込）／30mL 12,100円（税込）

通り雨が過ぎ去った後に感じる爽やかな風をイメージした香りです。ユーカリやミントの清涼感に、グレープフルーツやジュニパーベリーのフレッシュさが重なり、ゼラニウムのやさしい甘さが広がります。

ラベンダーやベチバー、フランキンセンスが余韻を残しながら、心地よいリラックス感へ導いてくれます。

湿度が高く寝苦しい夜の寝香水としてもおすすめ。気分を軽やかに切り替えたいときや、リフレッシュしたいシーンにもぴったりです。

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限定発売の虹モチーフフレグランス

THREE エッセンシャルセンツ R X11 ARCH OF HOPE

価格：30mL 13,200円（税込）

今回だけの限定アイテムとして登場するのが、「THREE エッセンシャルセンツ R X11 ARCH OF HOPE」です。雨上がりの空に現れる虹を表現した、幸福感あふれる香りです。

スペアミントの爽快感に、ピンクペッパーとブラックペッパーのスパイシーなアクセントをプラス。

ゼラニウムやラベンダーが透明感を添え、ローズやキャロットシード、シダーウッドが奥行きのある華やかさを演出します。

気分が沈みがちな朝や、前向きなエネルギーが欲しいときにおすすめ。まるで虹を見つけた瞬間のような高揚感を感じられる香りです♡

エッセンシャルセンツ Rシリーズにも注目

THREE エッセンシャルセンツ R

00〈石〉STONE

価格：10mL 各5,720円～5,940円（税込）／30mL 各12,100円～13,200円（税込）



01〈花〉FLOWER



02〈樹〉WOOD



03〈果実〉FRUIT



04〈種〉SEED



05〈土〉EARTH



06〈風〉WIND（新作）

エッセンシャルセンツ Rシリーズは、自然のエレメントをテーマに展開される人気コレクションです。今回の新作を含め、全7種のラインアップとなります。

すべての香りには、THREE自社農園で栽培されたオリジナルゼラニウム精油を配合。リラックス成分リナロールを約2倍含有した特別な精油が、心地よい香り体験を演出します。

雨上がりの美しい情景を香りで楽しんで

今回のTHREE エッセンシャルセンツ Rコレクションは、雨上がりの自然が見せる美しい瞬間を香りで表現した特別なシリーズです。

リラックス感あふれる「06 WIND TELLER」と、幸福感を届ける限定の「X11 ARCH OF HOPE」は、日常の気分転換やセルフケアタイムをより豊かに彩ってくれそう。

2026年6月19日（金）より予約開始、7月3日（金）より全国発売となりますので、気になる方はぜひチェックしてみてください♪