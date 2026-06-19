ＡＫＢ４８が、８月１９日に発売する６８枚目シングル「好きｉｓｈ」のメインビジュアルが１９日、解禁された。

メインビジュアルはピンクを基調としたガーリーでポップな世界観。１２年ぶりに２作連続でセンターを務める伊藤百花ら選抜メンバー１６人が、いつもとイメージの違うメイクやヘアスタイル、そして夏らしいパステルカラーの衣装で、ハート型のレコードプレーヤー上に並んでいる。

伊藤は発売までちょうど２カ月ということで得意の「なぞかけ」で新曲をＰＲ。

「待ち遠しい『好きｉｓｈ』のリリース日まで、とかけまして『コーヒーショップでテイクアウトしたカップ』と解きます。

その心は…？

どちらも、『あける（明ける・開ける）のが楽しみな、ふたつき（ふた月・蓋付き）』です！」と披露した。

さらに、伊藤は「タイトルのとおり『好きｉｓｈ』が曲中にも多く繰り返されるキャッチーな曲調で、また新しいＡＫＢ４８をお見せできるのではないかな…と私自身も、２カ月先のリリースが今から楽しみです！少しでも多くの方に楽しく聴いていただけるよう、私はセンターとして精いっぱいチャレンジし続けます」と意気込んだ。

その上で「『今のＡＫＢを知らないｉｓｈ』な方、『ＡＫＢが好きｉｓｈ』な方、もちろん“ｉｓｈ（かも？）”が必要ない『ＡＫＢが大好き！』な方、皆さんに“好きｉｓｈ旋風”を巻き起こします！！！」と宣言した。

また、２０日から幕開けとなる「好きｉｓｈ」リリース記念イベントには、握手会の楽しみ方が広がる新企画“推朱印（おしゅいん）・推朱印帳（おしゅいんちょう）”の販売が開始される。