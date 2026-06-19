【ひらがなクイズ】意外と解けない！ ヒントは物語の終わり、共通する2文字は？
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、晩酌の相棒や最後の締めくくりという、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□さき
お□□み
け□□つ
ヒント：靴を履いたときに一番前方に位置する足の指のあたり。ビールやワインなどのアルコール飲料と一緒に嗜む軽食。そして、ドラマや演劇などの全貌が明らかになる最後のシーンを思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「つま」を入れると、次のようになります。
つまさき（爪先）
おつまみ
けつまつ（結末）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、地面を蹴り出すデリケートな局所から、憩いのひとときを演出する小皿のフード、さらには物事の展開が収束するフィナーレまでを網羅しました。3つの異なるジャンルが同じ音でつながるという、言葉の醍醐味（だいごみ）を感じていただけたら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、晩酌の相棒や最後の締めくくりという、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□さき
お□□み
け□□つ
ヒント：靴を履いたときに一番前方に位置する足の指のあたり。ビールやワインなどのアルコール飲料と一緒に嗜む軽食。そして、ドラマや演劇などの全貌が明らかになる最後のシーンを思い浮かべてみてください。
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正解：つま正解は「つま」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「つま」を入れると、次のようになります。
つまさき（爪先）
おつまみ
けつまつ（結末）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、地面を蹴り出すデリケートな局所から、憩いのひとときを演出する小皿のフード、さらには物事の展開が収束するフィナーレまでを網羅しました。3つの異なるジャンルが同じ音でつながるという、言葉の醍醐味（だいごみ）を感じていただけたら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)