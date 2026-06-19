長門市議会議員らの言動が市職員に対するパワハラと認定された問題です。



19日、市議会の政治倫理審査会が開かれ市議3人はいずれも自身の言動が倫理条例に抵触するとの認識を示しました。



19日に開かれた長門市議会の政治倫理審査会ではパワハラ認定された林哲也議員と南野信郎議長、それに認定はされなかったもののパワハラの場となった面談に同席した岩藤睦子副議長が証言しました。





長門市の政治倫理条例は市議会議員が高い倫理観を持って行動するためのルールを定めていて審査会は、議員の言動が条例に抵触するかどうかを調査するために設置されました。林議員「1時間を超える面談で職員に重圧をかけた」「選挙が近かったので謝罪して早く終わりにしたかった」「当然抵触している」ハラスメント調査特別委員会の報告書では「多選議員に対する過度な忖度があり、議会内の暗黙の空気が特定議員の横暴を許容した」としています。南野議長に対しては旧三隅町時代から議員を9期務める林議員の言動を止めることができなかったのかという質問に対し議長は次のように話しました南野議長「（林議員に）忖度していたところがあった」「（条例）に抵触していたと言わざるを得ない」また、岩藤副議長も倫理条例に抵触すると思うかと問われると「そう思います」と証言しました。審査会は報告書をまとめ3人の議員が条例に抵触するかどうか今議会中に結論を出す予定です。