実りの秋を迎えるとき、どんなデザインが浮かび上がるのでしょうか。



田布施町の子どもたちが19日、「田んぼアート」に挑戦するため田植えをしました。



田植えをしたのは田布施西小学校の5年生27人です。



こちらの小学校では米作り体験を通して、ふるさとの良さを感じてもらおうと毎年、稲で田んぼに大きな絵や文字を描く「田んぼアート」に取り組んでいます。





デザインは子どもたちが話し合って決めていてことしは「2026」の文字を描きます。このうち「0」の数字はおにぎりの形にしました。「おいしいお米を育てたい」という思いをギュッと詰め込みました。また、「6」の数字は下の部分を赤くすることで日の丸や梅干しを表現しました。子どもたちは地域のボランティアや保護者に田植えを教えてもらいながら赤、黒、黄金色と穂の色が異なる3種類の稲の苗を丁寧に植えていきました。児童「円を描くところが難しいと思っていたけどうまくできたからよかった」「（苗を）植えるのが難しかったけど愛情込めて植えました。おいしいお米になってほしいです」田んぼアートのデザインは9月上旬にデザインが浮かび上がり見頃を迎えるということです。田布施西小学校では10月下旬に収穫を行い、11月には米の販売も予定しています。