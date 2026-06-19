大倉忠義、編集長務める『Zessei Vol.02』表紙にKEY TO LIT起用 勢いと輝きを閉じ込め「最高の作品が撮れた」と自負
大倉忠義が編集長を務めるエンターテインメントマガジン『Zessei Vol.02』が、26日に発売されることが決まった。これに先駆け、大倉からのコメントが公開された。
【写真】かっこよくブラックコーデを着こなした大倉忠義
同誌では、“スクロールではなく、所有される”ことを前提に、紙だからこそ残せる熱量や空気感を追求する。
表紙巻頭には、今のジュニアシーンで強い存在感を放つKEY TO LITが登場。貫禄たっぷりのグラビアで、巻頭30ページを飾る。
第2特集以降は、大倉独自の視点で選出し、総勢62人のジュニアの“絶世の瞬間”を切り取った。
さらに、先輩アーティスト企画には、ラウール（Snow Man）、道枝駿佑（なにわ男子）、佐野晶哉（Aぇ! group）に、佐藤龍我（ACEes）、岩崎大昇（KEY TO LIT／崎＝たつさき）、内村颯太が合流。ジュニア時代を共に過ごした同世代が、グループの垣根を超えて集結した。
編集長対談では、小瀧望（WEST.）をゲストに迎え、料理と酒を片手に撮影と対談を実施。関西出身同士だからこそ分かち合えるジュニア時代の葛藤や現在地について、リラックスした空気感の中で本音を語り合った。
■編集長・大倉忠義 コメント
第1弾が大変ご好評をいただき、このたび、第2弾を発売する運びとなりました。今号の表紙を飾ってくれたのは、今まさに乗りに乗っているKEY TO LITです。彼らが放つ圧倒的な勢いと輝きを、そのまま本紙の中に閉じ込めることができました。前回以上に、誌面に登場してくれたメンバー全員の魅力を最大限に引き出した、最高の作品が撮れたと自負しています。
【写真】かっこよくブラックコーデを着こなした大倉忠義
同誌では、“スクロールではなく、所有される”ことを前提に、紙だからこそ残せる熱量や空気感を追求する。
表紙巻頭には、今のジュニアシーンで強い存在感を放つKEY TO LITが登場。貫禄たっぷりのグラビアで、巻頭30ページを飾る。
さらに、先輩アーティスト企画には、ラウール（Snow Man）、道枝駿佑（なにわ男子）、佐野晶哉（Aぇ! group）に、佐藤龍我（ACEes）、岩崎大昇（KEY TO LIT／崎＝たつさき）、内村颯太が合流。ジュニア時代を共に過ごした同世代が、グループの垣根を超えて集結した。
編集長対談では、小瀧望（WEST.）をゲストに迎え、料理と酒を片手に撮影と対談を実施。関西出身同士だからこそ分かち合えるジュニア時代の葛藤や現在地について、リラックスした空気感の中で本音を語り合った。
■編集長・大倉忠義 コメント
第1弾が大変ご好評をいただき、このたび、第2弾を発売する運びとなりました。今号の表紙を飾ってくれたのは、今まさに乗りに乗っているKEY TO LITです。彼らが放つ圧倒的な勢いと輝きを、そのまま本紙の中に閉じ込めることができました。前回以上に、誌面に登場してくれたメンバー全員の魅力を最大限に引き出した、最高の作品が撮れたと自負しています。