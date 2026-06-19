ヒップホップアーティスト・AK-69（47）が18日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0・15）に出演。自身のピンチを救った人物について語った。

この日のテーマ「やっぱり…カッケェ話 令和に通じる男の美学」に沿って「サイバーエージェントの会長になられた藤田」と切りだして、株式会社サイバーエージェント代表取締役会長の藤田晋氏について語りだしたAK。「10年くらい前なんですけど」とエピソードを披露した。

「そのときAKとしてキツい…“ここからAK落ちていくんじゃないか”って言われてるときに前の事務所を出て、次のライブを考えたときに」起死回生を願って日本武道館でのライブを計画したと回想。しかし「俺たちの武道館って最低でも1億は絶対かかる」といい、イベンターに「“今のAKさんには貸せません”って断られた」と明かした。

保証人を要求されたAKは十数年前からの交流があったという藤田氏に頼むことに。「もしスベったら自分の財産で払うんで形だけでも保証人になってください」と頼むと「二つ返事で“わかったよ”と。藤田さんが保証人になってくださって。武道館公演はできることになり、俺たちも頑張ってチケット売って“AK復活”になった」と振り返った。