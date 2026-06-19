立憲民主党の代表代行などを務め、先の衆議院選挙で落選した吉田晴美氏が中道改革連合の離党と新政治団体結成の意向を示していることについて、中道改革連合の小川淳也代表の19日の記者会見で質問が出た。

【映像】吉田晴美氏の離党表明にコメントする小川代表

記者から受け止めを聞かれた小川代表は「大変残念に思っております。ただ繰り返し申し上げますが、大勢は歯を食いしばって踏ん張ってますので、それは重ねて強調したいと思っています。それから吉田さんは（立憲民主党で）かつて代表選に出馬をし、そして直近代表代行をお務めになったということで、ご本人にとってもまた周囲に与える影響も非常に大きな方だという認識をしている。この判断、決断が政治の世界にとどまる、これからも取り組まれる方ですから、いい意味でよく展開していかれることを望みたいと思いますし、将来的に連携の絆そのものを絶やしたいとは思っていません」と答えた。

続けて「政治団体の結成等は諸般さまざま見られています。これ自体、活力・多様性の象徴ですから、大いにそれぞれの思いで伸び伸びとやっていただくことがいいのではないかと思っています。ただ、政治はいわば分裂と統合の繰り返しなんです。自己主張を際立たせる時は分裂に向かいます。そして政権の受け皿たるべく権力の奪取に向かう時は、統合に向かいます。政治は常に分裂と統合の繰り返しなので、どこかで集約、統合へと局面打開を図る必要性が、国家国民のために野党にはあるということは、これから私は今まで以上によく意識したいと思っています」と述べた。（ABEMA NEWS）