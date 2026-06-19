石川県小松市の複合施設、「こまつドーム」。

施設の老朽化が目立ち、大規模改修が必要となっていましたが、小松市はこれを断念し将来的に解体を視野に入れていることがわかりました。



開閉式の屋根をもつアリーナが特徴の「こまつドーム」。

建設費約51億円をかけ、1997年に全天候型の多目的施設としてオープンしました。



そして29年経ち…。

■テレビ金沢・山東徹也 記者：

「グラウンドの中を見てみると、芝がこんもりと盛り上がっています。このドームが建設されてから、今まで人工芝は一度も張り替えられた事はありません」



ドーム全体を見渡すと、屋根の劣化による雨漏りが原因で、壁や芝の一部が変色している部分も…。

市によりますと、この雨漏りを完全に防ぐには屋根全体を張り替える必要があり、そのためには60億円以上がかかるとみています。

さらに、芝の張り替えや照明のLED化などの費用を含めると合わせて70億円ほどにのぼるということです。

建設費を大幅に超える改修費が必要なことに加え、当初年間40万人を見込んでいた利用者が近年では13万人に落ち込んでいたため、市は改修を断念したということです。



■小松市・宮橋 勝栄 市長：

「スポーツの利用という部分では決して悪いことではないが、今の使われ方に対して70億円を新たに（改修に）かけるのかというと、もっと効率的な使い方がある」



小松市によるとドームの解体には数十億円がかかるとみられています。

