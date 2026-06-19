日本サッカー協会元会長（現・相談役）で、Ｊリーグ初代チェアマンを務めた川淵三郎氏が１９日、ＺＯＺＯマリンスタジアムで行われたプロ野球・ロッテー楽天戦での始球式に臨んだ。

ロッテのサブロー監督とは旧知の仲だという川淵氏は、背ネームに『ＳＡＢＵＲＯ』、背番『８９』をつけたユニホーム姿で登場し、グローブを高々と上げた豪快なフォームを披露。惜しくもワンバウンドしたが、８９歳の投球に球場内がどよめいた。その後はサブロー監督から花束を受け取り、笑みを浮かべた。始球式を終え、「３年連続３回目の始球式でしたが、ここを目標にして一生懸命身体を鍛えてきたのでいい投球ができました。サブロー監督とは同じ名前で親しいんでね、この球場で優勝してもらいたいなといつも応援してます。僕が始球式やった時は２連勝してるんで今日もマリーンズの勝利を願ってます」とコメントした。

サッカー北中米Ｗ杯１次リーグ（Ｌ）Ｆ組初戦で同８位の強豪オランダ代表と対戦し、２―２で引き分けた日本代表については「決勝トーナメントに出るのはもう絶対条件だと思う。そのためにも選手が一致団結して頑張ってくれることを、僕自身ものすごく期待してます」とエールを送った。