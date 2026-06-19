小泉進次郎防衛相が2026年6月18日にXを更新し、自衛隊をめぐり「経済的に厳しい子どもたちが行く」と発言した立憲民主党・古賀千景参院議員を批判した、元海上自衛官で神奈川県横須賀市議会議員の池田徳重氏のX投稿を引用リポストし共有した。

「世の中のためにという思いで生きてきた方の投稿を共有」

古賀氏を巡っては、15日の参院決算委員会での発言が批判を受けている。防衛省が作成した子ども向け冊子に関する質問を行う中、自衛隊をめぐり「経済的に厳しい子どもたちが行くんですよ。豊かな子どもたちは自衛隊とかなりませんよ」と発言。

古賀氏は小泉氏からの批判を受け、その場で撤回したが、立憲民主党からは厳重注意処分を受け、文教科学委員会における筆頭理事の任を解かれた。

小泉氏は16日の記者会見でも、記者の質問を受けて「親の姿を見たり、国家の貢献を考えたり、公共への思い、社会への思い、そういった志を持って、自衛官に自ら進んで志願をした。そして自衛官になった。こういった方々へ、今回の発言は、私は冒涜に当たるようなものだと思います」などと批判していた。

小泉氏は18日には、池田氏のX投稿を引用リポスト。池田氏のポストは、古賀氏の発言を踏まえて、自らが防衛大学校に入校してから初めて帰省したときのエピソードを振り返る内容だ。15日の古賀氏の写真を添付し、次のように記した。なお、古賀氏は日教組出身。

「私が防大に入校し、初めて帰省するバスの中。たまたま同乗した中学の先生（精力的な日教組）が、入校を知るや、『すぐ止めて帰りなさい』とバスを降りるまでずーと車内で騒がれた。この人達は自分の考えに沿わない人の心情は全く意に介しませんからね」

この投稿を引用リポストした小泉氏は、池田氏が元海上自衛官であることを紹介し、「町内会長も務めるなど、世の中のためにという思いで生きてきた方の投稿を共有します」と記した。