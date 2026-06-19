来店予約でプリンが無料サービス！地元に愛される洋食店 香川・多度津町
カフェ＆ランチ ベスパ／プリン
香川県多度津町で地元に愛されている洋食店「カフェ＆ランチ ベスパ」では、来店予約をすると、あるスイーツが無料になるうれしいサービスを実施しています。
こちらの人気メニューは、日替わりランチ（950円）です。
この日のメイン料理はポークステーキ。マスター自ら栽培している採れたてのハーブでフレッシュな香りづけをしたおしゃれな一皿です。
満席になることもあるランチは来店予約ができます。予約をすると、とってもうれしいことがあります。
（カフェ＆ランチ ベスパ／三崎智支マスター）
「お待たせしました。こちら、来店予約をした方につく無料サービスのプリンです」
提供しているのは、通常メニューにあるプリンと同じもの。
（柳下遥リポート）
「スプーンですくったときはしっかりめなんですけど、口に入れた瞬間なめらかに溶けていってすごくおいしいです。卵の自然な甘みとカラメルの苦みがマッチしています」
（カフェ＆ランチ ベスパ／三崎智支マスター）
「（予約があれば）混雑時にスムーズに提供できるのと、お客さんにも喜んでいただけるかなと（思って始めた）」
予約は、来店30分前まで受け付けています。当日でもプリンを無料で食べられるかもしれません。