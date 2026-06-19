茺田知事は6月19日の会見で新県民体育館の整備事業について 基本計画案にある地下駐車場に変更の可能性があることを示唆しました。



茺田知事は会見で、今月25日に開会する県議会6月議会に提出する総額30億4000万円あまりの一般会計補正予算案について説明しました。



この中には6月、基本計画案がまとまった新県民体育館の整備事業の設計や地質調査などに2億1800万円あまりが計上されています。茺田知事はパブリックコメントで慎重な意見が多かった地下駐車場について今後も議論の余地がある考えを示しました。





■茺田知事「（駐車場250台分というのは）限られた時間のなかで出てきた前提 例えばもうちょっと地上に（駐車スペースを）とれるとか 屋上でもいいんじゃないかとか ここはちょっとわたしの即興だが 幅広にいろんな議論を また改めてしてもらう機会もあるのだと思う そういった意味での（地下駐車場の）変更の可能性はありますということを今回改めて留保させてもらった」また茺田知事は現在2期目の折り返しを過ぎこれまで3期目の出馬には言及していませんが、新県民体育館の供用開始を5年後としていることについて。■茺田知事「（担当課に）分かりやすく急げという指示の主旨で （供用開始が）令和14年になってしまうと次の（3期目の）知事の任期に間に合わない 公約にもできないじゃないかという話もしたことがある」このように発言し、記者から3期目の出馬への言及か問われると、知事は「例え話で、いまどっちともまだ考えていない」と明言を避けました。