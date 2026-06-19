SCRAPは、リアル脱出ゲーム×都市伝説『きさらぎ駅からの脱出』を、7月16日よりリアル脱出ゲーム渋谷店にて開催することを発表した。

本イベントは、インターネット発の都市伝説として知られる異界駅「きさらぎ駅」へ迷い込んだプレイヤーが、駅やその周辺を探索し、現実世界への“帰り方”を見つけ出す体験型ゲーム・イベントである。各プレイヤーには、きさらぎ駅行きの古びた切符と、無事に現実世界へ戻るための「きさらぎ駅100%安全観光ガイドブック」が渡される。しかし肝心の“帰り方”は暗号化されており解読不能。気になる場所を調べたり、違和感を見つけたりしながら、自ら行動して元の世界へ帰る方法を見つけ出すことが目的となる。

ジャンプスケア（大きな音や物が飛び出すなどの演出）や急に驚かせる演出は用意されていない。一部ホラー演出はあるものの、スキップできるガイドも用意されており、ホラーが苦手な人でも参加できる仕様となっている。

ネット掲示板から生まれ、映画化やゲーム化など広がり続けてきた都市伝説「きさらぎ駅」。会場には、駅のホームや売店、駅長室が詰め込まれた駅構内、目線が追いかけてくるポスター、鳴りやまない歪んだアナウンス、さらには実際にプレイヤーが乗り込める電車まで再現される。制限時間はなく、自分たちのペースで挑むことができる。

あわせて、会場内は自由に撮影が可能。フォトスポットも用意され、探索しながら写真撮影を楽しめる。

所要時間は約60分（制限時間なし）、参加人数は1人から（2～3人推奨）の随時スタート形式。チケットは、少年探偵SCRAP団（FC）団員先行販売が6月13日12時から、一般販売が6月20日12時から開始される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）