下関市・火の山のロープウェイ。役割を終えたゴンドラが新たな活躍の場へ運ばれました



2基のゴンドラのうちの一つ、「まんじゅ号」が19日、譲渡先の市内彦島の牡蠣小屋へ移送されました。



こちらが新天地へと向かう「まんじゅ号」、関係者が見守る中、ゆっくりとトラックに乗せられていきました。



火の山ロープウェイは2024年11月に運行を終えていますが下関市では、ゴンドラの保存を求める市民の声を受け、無償譲渡先を募集、抽選で2つの法人への譲渡が決まりました。





このうち「まんじゅ号」が向かったのは、市内彦島の牡蠣小屋です。いまは臨時休業中だということですがまんじゅ号も活用して10月に営業を再開する予定。今後、まんじゅ号には牡蠣を焼くスペースや景色を眺めながら食事のできるカウンターテーブルを設置する計画だということです。ヒマココ合同会社 浦健一代表「海沿いにゴンドラというのも面白い景色ではないかなと思いそういったことがあって応募したというかたちですね。場所的にも目的以外に来られることが少ないので、目的地として少しでも見ながら懐かしんでいただければと思う」もう1基のゴンドラ＝「かんじゅ号」は市内の工務店に無償譲渡されることが決まっていて6月下旬に移設する予定だということです。