気象庁の発表によりますと、19日午後3時現在、マリアナ諸島にある熱帯低気圧が今後24時間以内に台風へと発達する見込みです。

【画像を見る】台風のたまご＝熱帯低気圧の今後の進路は？

熱帯低気圧は台風のたまごとも呼ばれ、今後の発達が気になるところですが、気象庁は進路予想を開始、それによると発達しながら西よりに進み、来週には強い勢力に達する予想です。

■現在の状況（19日午後3時）

熱帯低気圧は、マリアナ諸島にあり、西へ時速25キロで進んでいます。中心の気圧は1004ヘクトパスカルで、中心付近の最大風速は15メートル、最大瞬間風速は23メートルです。

■進路を西北西に転じ、フィリピンの東へ

・20日午前3時の予報

熱帯低気圧のまま、フィリピンの東を西北西へ時速20キロで進む予想です。中心気圧は1002ヘクトパスカル、最大風速は15メートル、最大瞬間風速は23メートルとなるでしょう。



・20日午後3時の予報

台風になるとみられ、フィリピンの東を西へ時速20キロで進む見込みです。中心気圧は1000ヘクトパスカル、最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルとなるでしょう。



・21日午後3時の予報

フィリピンの東を西北西へ時速20キロで進む予想です。中心気圧は992ヘクトパスカル、最大風速は23メートル、最大瞬間風速は35メートルとなる見込みです。



・22日午後3時の予報

フィリピンの東を西北西へ時速20キロで進むでしょう。中心気圧は985ヘクトパスカル、最大風速は30メートル、最大瞬間風速は40メートルとなり、暴風域を伴う見込みです。



・23日午後3時の予報

強い勢力となり、フィリピンの東を西北西へ時速15キロで進む予想です。中心気圧は975ヘクトパスカル、最大風速は35メートル、最大瞬間風速は50メートルとなるでしょう。



・24日午後3時の予報

強い勢力を維持したまま、フィリピンの東を北西へ「ゆっくり」進む見込みです。中心気圧は970ヘクトパスカル、最大風速は35メートル、最大瞬間風速は50メートルとなるでしょう。



熱帯低気圧は、24時間以内にも台風に発達する見込みで、来週にかけて暴風警戒域を伴いながら「強い」勢力へと急発達する進路が予想されています。周辺の海域や進路にあたる地域付近を航行する船舶などは、今後の最新の情報に注意してください。

【画像を見る】19日(金)～24日(水)の雨と風最新シミュレーション

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