『映画ちいかわ』コラボカフェ開催決定 “島”テーマの16メニュー展開
パルコは、人気作品『ちいかわ』初となる映画公開を記念し、『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』（7月24日公開）のコラボレーションカフェを、渋谷、心斎橋、名古屋PARCOの「THE GUEST CAFE BY PARCO」各店にて期間限定で開催する。
【写真】氷が顔に…『ちいかわのピーチかき氷』ほかメニュー一覧
同店は映画原作（島編）のストーリーを元にメニューを展開。作中に登場する食事をイメージしたフードや、名シーンを再現したデザート・ドリンクなど、世界観に深く浸ることができるメニューをフード3品、デザート4品、ドリンク6品（内テイクアウト対応3品）、サイド2品、テイクアウト1品の計16品とフルラインナップで用意した。
サイドメニューはフードもしくは、デザートメニューと一緒の注文が必須で、ドリンクとサイドメニューでの注文は不可。カフェ利用でオリジナルデザインのペーパーランチョンマット（A3サイズ）がもらえる。また、ドリンク注文でオリジナルコースターをランダムでプレゼント。オリジナルグッズも展開し、税込4400円以上の購入でカフェオリジナルショッパーがもらえる。
カフェは事前予約優先だが、テイクアウトは予約不要。また併設のグッズショップではメニューに使用しているグッズを中心にカフェオリジナル商品のほか、映画一般商品も一部取り扱う。グッズショップはカフェ利用の有無にかかわらず、誰でも利用可能。
（C）nagano
【写真】氷が顔に…『ちいかわのピーチかき氷』ほかメニュー一覧
同店は映画原作（島編）のストーリーを元にメニューを展開。作中に登場する食事をイメージしたフードや、名シーンを再現したデザート・ドリンクなど、世界観に深く浸ることができるメニューをフード3品、デザート4品、ドリンク6品（内テイクアウト対応3品）、サイド2品、テイクアウト1品の計16品とフルラインナップで用意した。
カフェは事前予約優先だが、テイクアウトは予約不要。また併設のグッズショップではメニューに使用しているグッズを中心にカフェオリジナル商品のほか、映画一般商品も一部取り扱う。グッズショップはカフェ利用の有無にかかわらず、誰でも利用可能。
（C）nagano