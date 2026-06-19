お笑い芸人の狩野英孝（44）が18日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0・15）に出演。大物芸人の行動力について語った。

この日のテーマ「やっぱり…カッケェ話 令和に通じる男の美学」に沿って「寝てたら携帯鳴って、出たら“『とんねるず』の小さい方だけど”ってノリさんから電話があって」と「とんねるず」木梨憲武とのエピソードを披露。突然の呼び出しがあり「所さんの世田谷ベースに遊びに行って。凄い人と一日過ごした」と振り返った。

会の終盤に木梨から「“じゃあここで今日の出来事を歌にして”みたいなことを言われて」即興で楽曲制作をしたと回想。「何となく作ったやつにノリさんが肉付けして」その日のうちにレコーディングまで済ませ楽曲が完成し、狩野が「この曲どこにも配信しないんですよね？」と聞くと「“しないけど、どっか歌える舞台用意しとくよ”」と返答があったと明かした。

すると数日後、木梨から「“あれ歌う舞台用意したから”って言われて」用意された舞台はまさかの「FNS歌謡祭」。「『FNS歌謡祭』で披露して。本当にただ一日の出来事…即興で歌作ったやつが歌謡祭で発表みたいな。ノリさんのパワーと動きと行動力」と脱帽していた。